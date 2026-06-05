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Dünya

Kremlin'den Zelenski'ye cevap: Konuşmak isterse Moskova'ya gelip bunu yapabilir

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e görüşme çağrısında bulunmasına ilişkin 'Başkan Putin, Zelensky konuşmak isterse Moskova'ya gelip bunu yapabileceğini söyledi' dedi.

IHA5 Haziran 2026 Cuma 10:14 - Güncelleme:
Kremlin'den Zelenski'ye cevap: Konuşmak isterse Moskova'ya gelip bunu yapabilir
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hitap ettiği açık mektupta taraflar arasındaki savaşı sonlandırma yönünde görüşme çağrısında bulunarak, "Ukrayna, savaşın yalnızca bizim ve sizin aranızda, ikili bir formatta bitirilmesini teklif ediyor. Bir görüşme öneriyorum" demişti. Zelenski'ye yanıt Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan geldi. Peskov, "Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, istediği zaman görüşmek üzere Moskova'ya gelebilir" dedi. Rus Sözcü, Kremlin'in mektubu incelediğini ve çalışma toplantısının ardından Putin'e bilgi verileceğini aktararak, "Başkan Putin, Zelenski konuşmak isterse Moskova'ya gelip bunu yapabileceğini söyledi" ifadelerine yer verdi.

Ukrayna çatışmasının sonlandırmasına yönelik ABD çabalarına da değinen Peskov, Rusya'nın hiçbir zaman ABD'nin rolünü idealize etmediğini ve ulusal çıkarlarının her zaman en öncelikli konu olduğunu söyledi.

  • Kremlin Sarayı Sözcüsü
  • Vladimir Zelenski
  • Vladimir Putin

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