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Dünya

Kristersson duyurdu: Ukrayna'ya asker göndermeye hazırız

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Ukrayna'daki savaş sonrası barış gücüne katkı sağlama olasılıklarını değerlendireceklerini söyledi.

IHA17 Şubat 2025 Pazartesi 14:59 - Güncelleme:
Kristersson duyurdu: Ukrayna'ya asker göndermeye hazırız
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Fransa'nın başkenti Paris, bugün "Rusya-Ukrayna Savaşı" gündemiyle Avrupalı liderleri ağırlıyor. Zirve öncesinde Daily Telegraph'a makale yazan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, savaş sonrası herhangi bir barış gücünün parçası olarak İngiliz birliklerini Ukrayna'ya göndermeye hazır olduklarını söylemişti. Starmer'in ardından benzer bir açıklama da İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'dan geldi. Kristersson bugün yaptığı açıklamasında, Ukrayna'daki savaş sonrası barış gücüne katkı sağlama olasılıklarını değerlendireceklerini belirterek herhangi bir karar verilmeden önce müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi gerektiğini belirtti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kristersson, "Bu tartışmaların bir parçası olacağız ve elbette asker göndermemiz bir ihtimal. Bu birlikler için çok net bir yetki olması gerektiğini düşünüyorum ve bu yetkiyi, müzakerelerde daha ileri bir noktaya gelene kadar görebileceğimizi sanmıyorum. Ama İsveç, genellikle güvenliğin arttırılması konularının bir parçası olur ve bu yüzden bu sefer de katkı sağlayacağımızı öngörüyorum" dedi.

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ise, İsveç Radyo'suna yaptığı açıklamada uluslararası hukuka saygılı adil ve sürdürülebilir bir barışın öncelikli olarak sağlanması gerektiğini belirterek, "Böyle bir barış sağlandıktan sonra bunun sürdürülebilirliğini de sağlamalıyız. Hükümetimiz hiçbir seçeneği göz ardı etmiyor" dedi.

  • İsveç Başbakanı
  • Ukrayna
  • barış gücü katkısı

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