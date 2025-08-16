Kritik Alaska Zirvesi sonrası açıklama: Trump, Zelenski ve AB liderleri ile görüştü

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, Alaska'da "harika ve çok başarılı bir gün" gerçekleştiğini belirtti.

Putin ile düzenledikleri zirvenin de Zelenskiy ve aralarında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin de olduğu Avrupa liderleriyle yaptığı telefon görüşmesinin de "çok iyi" geçtiğini vurgulayan Trump, "Taraflarca, Rusya ile Ukrayna arasındaki korkunç savaşı sona erdirmenin en iyi yolunun, çoğu zaman geçerliliğini yitiren sıradan bir ateşkes anlaşması değil, savaşı sona erdirecek bir barış anlaşması imzalamak olduğu kararlaştırıldı." ifadesini kullandı.

Zelenskiy'nin pazartesi günü ABD Başkanı Trump ile görüşmek üzere Washington'a gideceğini duyurmasının ardından, Trump "her şey yolunda giderse" Putin ile bir görüşme ayarlanacağını aktardı.

Trump ile Putin, dün Alaska'nın Anchorage kentinde 3 saat süren toplantı yapmış, ABD lideri önemli ilerlemeler kaydettiklerini ancak nihai anlaşmaya varamadıklarını duyurmuştu.