star.com.tr 29 Şubat 2020 Cumartesi10:15 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 10:21

Fransız ordusu, Paris dışındaki 110 Creil hava üssünde birkaç kişinin, koronavirüs hastalığına yakalandığını doğruladı.

Savunma Bakanı Florence Parly Cuma günü yaptığı açıklamada, başkent Paris'in kuzeyindeki askeri tesiste bir dizi koronavirüs vakasının kaydedildiğini doğruladı

Parly kesin bilgiler vermese de, yerel basın daha önceki haberlerde, biri sivil çalışan olmak üzere en az dört kişinin enfekte olduğunu ileri sürmüştü.

Parly, tesiste tüm toplu faaliyetlerin yanı sıra giriş çıkışların askıya alındığını belirtti. Savunma bakanı, diğer askeri tesislerde de tedbirlerin artırıldığını ifade etti.

KRİTİK BİR ÜS

Fransız basınında yer alan haberlere göre, üsteki durum derhal kontrol altına alınmazsa, düşük rütbeli enfekte askerlerden daha büyük bir krizle karşı karşıya kalınacak. Çünkü tesiste, Askeri İstihbarat Müdürlüğü'ne bağlı birimler ve diğer özel askeri birimler bulunuyor.

Salgının kaynağı hakkında şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı, ancak Creil hava üssü, Çin'in Wuhan şehrindeki salgının sıfır noktasında kalan Fransız vatandaşları için acil tahliye uçuşları için kullanıldı.

Uçuşlara katılan mürettebat karantina altına alındığı bildiriliyor.

Fransa'da şimdiye kadar 57 vaka tespit edildi. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, ölümcül hastalığın daha da yayılmasını önlemek amacıyla halkı resmi güvenlik kurallarına uymaya ve diğer insanlarla yakın temastan kaçınmaya çağırdı. Veran, 'Virüs artık ülkemizde dolaşıyor. Şimdilik insanların tokalaşmamasını öneriyorum.' dedi.

Fransa'nın komşusu İtalya, ülke çapında en az 21 ölü ve 888 vakanın tespitiyle, Avrupa ülkeleri arasında en çok etkilenen ülke oldu.