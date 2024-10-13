Kuzey Kore ajansı KCNA'nın haberine göre, Genel Kurmay Başkanlığından bir sözcü, sınırda konuşlu 8 topçu tugayından ateş için yerel saatle 20.00'a kadar hazır olmasını istediklerini belirtti.

Sözcü, birliklere sınır ötesinden Kuzey'e uçan insansız hava araçlarını vurma emri verildiğini kaydetti.

Haberde, Kuzey Kore ordusunun Güney'in açılan ateşe karşılık vermesiyle aniden tırmanabilecek olası silahlı çatışmaya da hazırlandığı aktarıldı.

- İHA GERİLİMİ



Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, 11 Ekim'de Güney Kore'nin 3, 9 ve 10 Ekim tarihlerinde propaganda broşürleri taşıyan insansız hava araçlarını Kuzey'in başkenti Pyongyang'a gönderdiğini öne sürmüştü.

Bu hareketin ulusal egemenlik ve güvenliğin yanı sıra uluslararası hukukun açık ve ciddi ihlali olduğunu vurgulayan Bakanlık, Güney Kore'ye, "savaşa dönüşebilecek, silahlı çatışmaya yol açabilecek tehlikeli provokasyona" derhal son vermesi çağrısı yapmıştı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada ise Kuzey Kore üzerine insansız hava aracı gönderilmediği belirtilerek, Pyongyang'ın iddiaları reddedilmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, 12 Ekim'de, Güney'den bir daha insansız hava aracı gelmesi halinde Kuzey'in karşılık vereceği ve bunun "korkunç bir felakete" yol açacağı tehdidinde bulunmuştu.

Güney Kore Savunma Bakanlığı ise Kim'in sözlerine karşılık olarak yaptığı açıklamada, "Açıkça uyarıyoruz ki Kuzey Kore halkımızın güvenliğine zarar verirse, o gün rejiminin sonu olur." ifadesini kullanmıştı.