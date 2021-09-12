Kritik bölgede bir kez daha silahlar ateşlendi: 1 asker öldürüldü!

AA 12 Eylül 2021 Pazar 19:56 - Güncelleme: 12 Eylül 2021 Pazar 19:56

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, gece yarısından itibaren saat 17.00 itibarıyla ayrılıkçıların 3 kez ateşkes ihlali yaptığı bildirildi.

Ayrılıkçıların Donbas'ın New York, Nevelskoye ve Verhnetoretskoye bölgelerinde ateş açtığı ifade edilen açıklamada, saldırılar sonucu bir Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Dün de ayrılıkçıların saldırılarında 1 Ukrayna askeri hayatını kaybetmiş, 10 asker yaralanmıştı.

- Donbas krizi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.

Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.