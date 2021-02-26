star.com.tr 26 Şubat 2021 Cuma 21:33 - Güncelleme: 26 Şubat 2021 Cuma 21:40

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonu (UKMTO) tarafından yapılan açıklamada, Umman Körfezi'nin ağzına yakın stratejik bir noktasında İsrail'e ait bir gemide patlama meydana geldi.

Patlama sonucu mürettebat arasında herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ve gemi güvende olduğu aktarılırken, Bahamalar bandıralı MV Helios Ray gemisinin en yakın limana doğru zorunlu olarak hareket ettiği belirtildi.

UKMTO, olayın Perşembe günü saat 20:40'ta meydana geldiğini açıkladı. Patlamanın nedeni hakkında herhangi bilgi verilmezken, yetkililer, "Bölgeden geçen gemilere dikkatli olmaları tavsiye edilir." uyarısında bulundu.

Deniz istihbarat kurumu Dryad Global, patlamanın koşulları belirsizliğini korurken, patlamanın artan bölgesel gerilimlerle "orantılı" olacağını bildirdi. Dryad Global, patlamanın "İran ordusunun asimetrik faaliyetinden" kaynaklanmış olabileceğini belirtti.



Geminin Suudi Arabistan'ın Dammam şehrinden Singapur'a gittiği bildirildi.

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