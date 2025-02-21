Kritik bölgede tehlikeli gerilim: Çin ile Filipinler arasında it dalaşı!

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Cephe Komutanlığından yapılan açıklamada, Filipinler'e ait 1 "C-208" ve 2 "N-22" tipi uçagın, Çinlilerin "Nanşa Adaları" olarak adlandırdığı adacık ve resiflerin bulunduğu bölgenin hava sahasına yasa dışı girdiği belirtildi.

Açıklamada, sahil güvenlik birimlerinin durumu yakından izlediğini ve hava araçlarını uyararak bölgeden uzaklaştırdığı kaydedildi.

Öte yandan Komutanlık, Çin ordusuna ait bir helikopterin 18 Şubat'ta Scarborough Sığı yakınında Filipinler'e ait devriye uçağının yakınında uçtuğu olaya dair de açıklama yaptı.

Açıklamada, "C-208" tipi Filipinler uçağının sürekli irtifa değiştirerek tehlikeli manevralar yaptığı, Çin gemisinden yapılan uyarıya yanıt vermeyerek devriye helikopterinin uçtuğu irtifaya bilinçli olarak indiği öne sürüldü.

Çin'e ait helikopterin devriye uçağının yakınında uçuşuna, uçakta bulunan uluslararası basın kuruluşundan muhabirler tanıklık etmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı, helikopterin tehlikeli manevrası nedeniyle Çin'i kınamıştı.

- GÜNEY ÇİN DENİZİ ANLAŞMAZLIĞI

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine bölge ülkeleri ve ABD karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.