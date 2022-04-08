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Dünya

Kritik bölgeye yeni takviye: Patriotlar için yeni talimat

ABD, Slovakya'nın elindeki tek S-300 hava savunma sistemini Ukrayna'ya göndermesinin üzerine Avrupa'daki Patriot hava savunma sistemlerinden birini Slovakya'ya konuşlandıracak.

AA8 Nisan 2022 Cuma 20:11 - Güncelleme: 8 Nisan 2022 Cuma 20:12
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Slovakya'nın elindeki tek S-300 hava savunma sistemini Ukrayna'ya vermesi üzerine ABD de Slovak hava sahasının savunması için hamle yaptı.

Konuya ilişkin açıklama yapan ABD Savunma Bakanı Loyd Austin, "Slovak hükümetinin Ukrayna'ya kritik bir hava savunma kabiliyeti olan bir S-300 hava savunma sistemi verme konusundaki cömertliğini takdir ediyorum." ifadesini kullandı.

Austin, Slovakya'nın aynı zamanda binlerce Ukraynalı mülteciye ev sahipliği yaptığına da değinerek, ABD'nin ortak ve müttefikleri ile Ukrayna'nın ihtiyaçlarını karşılamak için koordinasyona devam edeceğini belirtti.

Bakan Austin şöyle devam etti:

"Slovakya'nın daveti ve benim talimatım üzerine, ABD Avrupa Komutanlığı, ABD askerleri tarafından yönetilecek bir Patriot füze sistemini Slovakya'ya yerleştirecek. Bu bataryanın ve ekibinin önümüzdeki günlerde intikal etmesini bekliyoruz. Daha kalıcı hava savunma çözümleri hakkında Slovakya hükümetiyle istişare etmeye devam ettiğimiz için bu Patriot sisteminin konuşlanma süresi henüz sabitlenmedi."

Austin, bu Patriot sisteminin Slovakya'ya konuşlandırılması ile Doğu Slovakya'daki Almanya ve Hollanda'dan gelen ve hava savunma unsurlarından oluşan 5'inci NATO Çokuluslu Muharebe Grubu'nu tamamladığına dikkati çekti.

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