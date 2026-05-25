Kritik eşik sonunda aşıldı! İran ve ABD arasında anlaşma sağlandı

ABD ve İran arasında arabuluculuk çabaları devam ediyor. Katar merkezli Al Jazeera'nın adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberde, ABD ve İran'ın Katar arabuluculuğunda İran'ın dondurulmuş varlıkları konusunda anlaşma sağladığı iddia edildi.

Haberde, İran tarafı için büyük önem taşıyan bu konudaki anlaşma sayesinde yarın ABD ile İran arasında bir anlaşmanın açıklanma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile olası anlaşmanın "ya harika ve anlamlı olacağını ya da herhangi bir anlaşma olmayacağını" belirtti.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran ile olası anlaşmaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde imzalanan Ortak Kapsamlı Eylem Planını (JCPOA) "felaket ve başarısız" diye niteleyen Trump, bu anlaşmanın İran'a nükleer silah yolunu açtığını, kendisinin yapacağı anlaşmanın bunun tam zıttı olacağını savundu.

Öte yandan Trump, "Demokratların, sözde Cumhuriyetçilerin ve aptalların" İran ile olası anlaşmayla ilgili bilgisi olmadığını belirterek, Cumhuriyetçi Senatörler Thom Tillis, Bill Cassidy, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie gibi kendisini eleştirenlerin "yolunu kaybettiğini" savundu.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

İran medyası: Hürmüz Boğazı kıyısındaki Bender Abbas şehrinde patlama sesleri duyuldu.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir, göreve geldiğinden bu yana yaptığı ilk paylaşımda, "Geri adım atılmayacak. Bunu ordu, diplomasi ve sokaklara çıkan fedakar halkımız kararlı direnişleriyle gösterdi ve düşmanı yere serdi." dedi.

İsrail'de ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid, ABD ile İran arasında olası anlaşmanın "felaket" olacağını söyledi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hossein Kermanpour, sağlık durumuna ilişkin çeşitli iddiaların ortaya atıldığı dini lider Mücteba Hamaney'in İran-ABD saldırısında yaralandığını doğrulayarak "Yüz, kafa ve bacaklarda yüzeysel yaralanmalar dışında ne uzuv kaybına ne de herhangi bir ciddi tıbbi probleme yol açan ciddi bir şey olmadı" dedi.

İran'ın, Basra Körfezi bölgesinde yeni bir hava savunma sistemi kullanarak, bir insansız hava aracı (İHA) düşürdüğü bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelere yönelik eleştirilerde bulunan Demokrat siyasetçilere tepki göstererek, "İran ile yapılacak anlaşma ya harika ve anlamlı bir anlaşma olacak ya da hiçbir anlaşma olmayacak. Bu anlaşma, başarısız Obama yönetimi tarafından müzakere edilen ve İran için nükleer silaha giden doğrudan ve açık bir yol olan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) felaketinin tam tersi olacak" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran ile Washington arasında imzalanması muhtemel mutabakat zaptına ilişkin, "Görüşülen konuların büyük bir kısmında sonuca ulaştığımızı söyleyebiliriz." dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin Birleşmiş Milletler'deki (BM) toplantıya ABD vizesi sorunu nedeniyle katılamayacağını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsrail Bekayi, ABD ile bir çok konuda anlaşmaya varıldığını ancak bunun anlaşmaya yakın olunduğu anlamına gelmediğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Meclis İşlerinden Sorumlu Genel Müdürü Hüseyin Nuşabadi, nükleer meseleler ve zenginleştirilmiş uranyum konusunun ABD'nin taahhütlerine bağlılığı karşılığında 60 günlük müzakere sürecinde inceleneceğini söyledi.

İran devlet medyasının bildirdiğine göre, ocak ayında ülke genelinde gerçekleşen hükümet karşıtı protestolarla bağlantılı suçlamalar nedeniyle bir kişi idam edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'la savaşı sona erdirecek muhtemel bir anlaşmanın bugün sağlanabileceğini belirterek, "Dün gece bazı haberler alabileceğimizi düşünmüştük, belki bugün olur. Ancak bundan çok büyük bir anlam çıkarılmamalı" açıklamasında bulundu.

İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'in güvenlik gerekçesiyle gizli bir yerde saklandığı ve İranlı üst düzey yetkililerin dahi güvenlik önlemleri nedeniyle Hamaney ile doğrudan iletişim kuramamasının müzakere sürecini yavaşlattığı öne sürüldü.

ABD basınında ABD'li bir yetkiliye dayandırılan haberde, İran'ın ABD ile yürütülen müzakereler kapsamında yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum kaynaklarının "elden çıkarılmasını" içeren bir mutabakatı prensipte kabul ettiği öne sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ABD arasında barışın sağlanmasını öngören anlaşmaya ilişkin, "Henüz kimse bunu görmedi ya da ne olduğunu bilmiyor. Zaten tamamen müzakere edilmiş halde değil" dedi.

Beyaz Saray, ABD ile İran arasındaki olası anlaşma için "iyi bir noktada" olduklarını ancak anlaşmanın tamamlanmasının günler sürebileceğini bildirdi.

00.08 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran meselesindeki tutumunu etkilemekte zorluk çektiği belirtildi.

00.00 ABD merkezli haber sitesi Axios, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün İran ile müzakere sürecine ilişkin Arap ve Müslüman ülkelerin liderleriyle gerçekleştirilen görüşme sırasında bazı liderlere İbrahim Anlaşmaları'na katılma çağrısında bulunduğunu öne sürdü. Bir ABD'li yetkili söz konusu talebin Suudi Arabistan, Katar ve Pakistan tarafından hayretle karşılandığını belirterek, "Hat üzerinde sessizlik oldu, Trump şaka yaparak orada olup olmadıklarını sordu" dedi.