  • Kritik Gazze zirvesi! Filistin Devleti Başkan Yardımcısı Türkiye'ye geliyor
Dünya

Kritik Gazze zirvesi! Filistin Devleti Başkan Yardımcısı Türkiye'ye geliyor

Filistin Devleti Başkan Yardımcısı Hüseyin Şeyh, 31 Mart'ta Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyarette Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek. Görüşmelerde, Gazze'deki insani durum, iki devletli çözüm ve bölgesel gelişmeler ele alınacak.

İHA30 Mart 2026 Pazartesi 13:19 - Güncelleme:
Filistin Devleti Başkan Yardımcısı Hüseyin Şeyh, 31 Mart tarihinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Bakan Fidan'ın Şeyh ile gerçekleştireceği görüşmelerde, Türkiye'nin Filistin Devleti'ne ve Filistin halkının haklarının korunmasına yönelik desteğini tekrarlamasının beklendiğini bildirdi.

Görüşmelerde ayrıca, iki devletli çözüm vizyonunun önemine vurgu yapılması, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında sürdürdüğü hukuk dışı uygulamalar ile ilhak politikalarının bölgesel ve uluslararası barış çabalarını sekteye uğratmasına izin verilmeyeceğinin ifade edilmesi öngörülüyor. Kaynaklara göre, Gazze'deki insani krizin daha da derinleşmemesi için uluslararası toplumun sorumluluk üstlenmesinin gerekliliği vurgulanacak; bölgede toparlanma ve yeniden imar faaliyetlerinin bir an önce başlatılmasının önemine dikkat çekilecek.

BATI ŞERİA VE KUDÜS VURGUSU

Görüşmelerde Batı Şeria'da artan yasa dışı yerleşim faaliyetleri ile yerleşimci şiddetine karşı uluslararası toplumun somut adımlar atmasının gerekliliğinin gündeme getirilmesi, İsrail'in Doğu Kudüs'te başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal mekanlara yönelik uygulamalarının kabul edilemez olduğunun ifade edilmesi bekleniyor. Kaynaklar, Filistin meselesi çözülmeden bölgede kalıcı istikrarın sağlanamayacağına dikkat çekileceğini, Filistinliler arası uzlaşı sürecinin yeniden canlandırılmasının önemine işaret edileceğini belirtti.

BÖLGESEL GELİŞMELER ELE ALINACAK

Görüşmelerde, Barış Kurulu ve bağlı mekanizmaların çalışmaları ile sahadaki son durumun ele alınması, izleyen süreçte atılabilecek adımların değerlendirilmesi planlanıyor. Ayrıca, Türkiye'nin bölgede süren savaşın barışçıl yollarla sona erdirilmesine yönelik yürüttüğü diplomatik temaslar hakkında bilgi paylaşılması ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının bölgedeki istikrarsızlığı artırdığına dikkat çekilmesi öngörülüyor.

Öte yandan Bakan Fidan, Hüseyin Şeyh'i daha önce Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri ve Başmüzakereci sıfatıyla 19 Mart 2025'te Ankara'da kabul etmişti.

  • Hüseyin Şeyh
  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
  • Gazze insanı

