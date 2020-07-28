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Dünya

Kritik görüşme sonrası ABD'den açıklama: Libya'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünden yanayız

Libya Başbakan Yardımcısı Ahmed Muaytik ve İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile bir araya gelen ABD'nin Trablus Maslahatgüzarı Joshua Harris, Libya'nın toprak bütünlüğüne destek açıklaması yaptı.

AA28 Temmuz 2020 Salı 07:23 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 07:23
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ABD'nin Trablus Maslahatgüzarı Joshua Harris, Libya'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünden yana olduklarını yineledi.

ABD Büyükelçiliğinin Facebook sayfasında yer alan açıklamaya göre, Harris, Misrata kentine gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Libya Başbakan Yardımcısı Ahmed Muaytik ve İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile bir araya geldi.

Ziyaretin, Sirte ve Cufra'da gerilimin tırmanmasının önüne geçmek ve enerji sektörünü yeniden canlandırmak için Libyalı yetkililerle istişare etmek amacıyla gerçekleştirildi.

ABD'nin Libya'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğini aktaran Harris, yabancı güçlerin ve paralı askerlerin ülkeyi terk etmesi gerektiğini vurguladı.

Harris ayrıca, ABD'nin, hükümete bağlı Misrata güçlerinin terörle mücadeleye sunduğu katkıyı takdir ettiğini kaydetti.

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