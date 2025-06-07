Kritik komite kuruldu: BM'den Trablus kararı

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin, biri güvenlik diğeri de hukuki içerikli olmak üzere iki komite kurma kararı almasıyla ilgili UNSMIL'ın Facebook sayfasından yazılı açıklama yapıldı.

Güvenlik ve insan haklarıyla ilgili endişelerin giderilmesi amacıyla kurulan komitelerden memnuniyet duyulduğu kaydedilen açıklamada, UNSMIL'ın, uluslararası standartlara uygun olarak iki komiteye teknik destek sağlamaya hazır olduğu ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu komitelerin, ülkede savaş çıkmasını önleme ve sivillerin korunmasını sağlamanın yanı sıra keyfi gözaltılar ile gözaltı merkezlerinde insan haklarıyla ilgili endişeleri gidermek için çalışacağı aktarıldı.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Mendi ile Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 4 Haziran'da, başkent Trablus'un Savunma ve İçişleri Bakanlığı güçleri dışındaki silahlı unsurlardan temizlenmesi konusunda anlaşmıştı.

Dibeybe ve Menfi, başkentin silahlı unsurlardan temizlenmesine yönelik bir "güvenlik komitesi", başkentteki hapishane ve gözaltı koşullarını incelemek için de bir "insan hakları komitesi" oluşturulmasına karar vermişti.

TRABLUS'TAKİ OLAYLAR

Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Birimi liderinin 12 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından başkentte çatışmalar başlamıştı.

Hükümet, kısa süre sonra yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay'ın Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki İstikrarı Destekleme Birimi'nin merkez karargahı ve çevresini kontrol altına aldığını belirtmişti.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ordu ve polis teşkilatı mensuplarını, Trablus'ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısından dolayı kutlamıştı.

Başkentteki güçlü milis gruplarından kabul edilen "Rada" ile hükümet güçleri arasında 14 Mayıs'ta sabahın erken saatlerinde çatışmalar başlamış, Trablus'un çeşitli bölgelerinde bazı binalardan dumanlar yükseldiği görülmüştü.

Aynı gün öğle saatlerinde de Libya Savunma Bakanlığı, sivilleri koruma amacıyla Trablus'taki tüm çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

Trablus Belediyesi Sağlık İşleri Sorumlusu Muhammed Abdulvehab, Trablus'ta iki gün süren çatışmalarda 6 kişinin öldüğünü, 70 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.