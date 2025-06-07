İSTANBUL 25°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Haziran 2025 Cumartesi / 11 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,2875
  • EURO
    44,7234
  • ALTIN
    4177.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Kritik komite kuruldu: BM'den Trablus kararı

Libya Başkanlık Konseyi, başkent Trablus'ta artan şiddet ve insan hakları ihlallerine karşı güvenlik ile insan hakları komiteleri oluşturdu. Birleşmiş Milletler Libya Misyonu (UNSMIL), bu iki komiteye uluslararası standartlarda teknik destek sunmaya hazır olduğunu duyurdu.

AA7 Haziran 2025 Cumartesi 19:12 - Güncelleme:
Kritik komite kuruldu: BM'den Trablus kararı
ABONE OL

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin, biri güvenlik diğeri de hukuki içerikli olmak üzere iki komite kurma kararı almasıyla ilgili UNSMIL'ın Facebook sayfasından yazılı açıklama yapıldı.

Güvenlik ve insan haklarıyla ilgili endişelerin giderilmesi amacıyla kurulan komitelerden memnuniyet duyulduğu kaydedilen açıklamada, UNSMIL'ın, uluslararası standartlara uygun olarak iki komiteye teknik destek sağlamaya hazır olduğu ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu komitelerin, ülkede savaş çıkmasını önleme ve sivillerin korunmasını sağlamanın yanı sıra keyfi gözaltılar ile gözaltı merkezlerinde insan haklarıyla ilgili endişeleri gidermek için çalışacağı aktarıldı.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Mendi ile Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 4 Haziran'da, başkent Trablus'un Savunma ve İçişleri Bakanlığı güçleri dışındaki silahlı unsurlardan temizlenmesi konusunda anlaşmıştı.

Dibeybe ve Menfi, başkentin silahlı unsurlardan temizlenmesine yönelik bir "güvenlik komitesi", başkentteki hapishane ve gözaltı koşullarını incelemek için de bir "insan hakları komitesi" oluşturulmasına karar vermişti.

TRABLUS'TAKİ OLAYLAR

Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Birimi liderinin 12 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından başkentte çatışmalar başlamıştı.

Hükümet, kısa süre sonra yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay'ın Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki İstikrarı Destekleme Birimi'nin merkez karargahı ve çevresini kontrol altına aldığını belirtmişti.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ordu ve polis teşkilatı mensuplarını, Trablus'ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısından dolayı kutlamıştı.

Başkentteki güçlü milis gruplarından kabul edilen "Rada" ile hükümet güçleri arasında 14 Mayıs'ta sabahın erken saatlerinde çatışmalar başlamış, Trablus'un çeşitli bölgelerinde bazı binalardan dumanlar yükseldiği görülmüştü.

Aynı gün öğle saatlerinde de Libya Savunma Bakanlığı, sivilleri koruma amacıyla Trablus'taki tüm çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

Trablus Belediyesi Sağlık İşleri Sorumlusu Muhammed Abdulvehab, Trablus'ta iki gün süren çatışmalarda 6 kişinin öldüğünü, 70 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Market sırasında anneyi hedef aldı! Çocuklarının yanında acımasızca yumrukladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.