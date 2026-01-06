İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ocak 2026 Salı / 18 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0531
  • EURO
    50,5697
  • ALTIN
    6182.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kritik noktalar tespit edildi: Suriye ordusundan PKK/YPG'ye misilleme
Dünya

Kritik noktalar tespit edildi: Suriye ordusundan PKK/YPG'ye misilleme

Suriye ordusu, Halep vilayetinin doğusundaki Deyr Hafir'de tespit ettiği terör örgütü PKK/YPG noktalarına misilleme saldırısı düzenledi.

AA6 Ocak 2026 Salı 07:19 - Güncelleme:
Kritik noktalar tespit edildi: Suriye ordusundan PKK/YPG'ye misilleme
ABONE OL

Suriye ordusunun, Halep vilayetinin doğusundaki Deyr Hafir çevresinde, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'ye ait insansız hava araçlarının (İHA) fırlatıldığı noktaların tespit edilmesinin ardından misilleme saldırısı düzenlediği bildirildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'ye konuşan askeri kaynak, PKK/YPG'nin İHA'larla düzenlediği saldırılarda, siviller ve polislerin bulunduğu 6'dan fazla kişinin yaralandığını belirtti.

Askeri kaynak, ordunun bu saldırılara misilleme olarak karşılık verdiğine işaret ederek, misillemenin de sınırlı olduğunu kaydetti.

SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, Suriye ordusunun konuşlu olduğu noktalara yakın bir kontrol noktasını İHA ile hedef almıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kontrolden çıkan tır eve daldı: Kaza anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.