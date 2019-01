Kritik oylamadan önce son tehditler

İngiltere Başbakanı Theresa May, milletvekillerine anlaşmasız Brexit’in felaket olacağını belirterek Cebelitarık, İskoçya ve Kuzey İrlanda’nın da bağımsız isteyebileceği uyarısında bulundu. May, “bir kez daha düşünün” çağrısında bulundu.

May, AB ile vardığı Brexit anlaşmasının parlamentoda oylanmasından önce milletvekillerine seslenerek “Anlaşma mükemmel değil. Bir uzlaşma” dedi. May, “Parlamentonun bütün üyelerine sesleniyorum. Daha önce ne karar vermiş olursanız olun, önümüzdeki 24 saat içinde bu anlaşmayı bir kez daha düşünün” diye konuştu. May, bazı milletvekillerinin anlaşma metninin değişmesini istediğini bildiğini belirterek, “Tedbir maddesinden tek yanlı çekilme mekanizması, bir zaman tahdidi veya tedbir maddesinin toptan reddini istiyorlar. Ancak bu diğer AB üyelerinin anlaşmayla kendi kara sularımız veya Cebelitarık’ın egemenliği gibi konularda elde ettiğimiz önemli kazanımları geri almaya çalışması riskini beraberinde getirir” değerlendirmesini yaptı.

DEHŞET TABLOSU ÇİZDİ

Tedbir maddesini reddetmenin, anlaşmasız ayrılık anlamına geldiğini kaydeden May, “İstediğimiz her güvenceyi elde edemediğimiz için bu anlaşmayı reddedip anlaşmasız Brexit’i tercih etmemiz gerektiğini düşünenlere sormak isterim: Anlaşmasız Brexit’in İskoçya’da bağımsızlık isteyenleri ne kadar güçlendireceğini düşündünüz mü? Ya da Kuzey İrlanda’da fiziki sınır için referandum isteyenleri? Birliğimiz için gerçek tehdit budur” diye konuştu. May, anlaşmasız Brexit’in geçiş sürecine imkan vermeyeceğini, güvenlik ile ilgili iş birliğini bitireceğini, AB ülkelerindeki İngiliz vatandaşlarını güvencesiz bırakacağını ve iş dünyasını belirsizliğe sürükleyeceğini anlattı.

Anlaşmanın reddedilmesi bekleniyor