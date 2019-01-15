İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4372
  • 6,2088
  • 225.299
  • 93.173
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Kritik oylamadan önce son tehditler

İngiltere Başbakanı May, Brexit anlaşmasının oylaması öncesi milletvekillerine “bir kez daha düşünün” çağrısı yaptı. May, Cebelitarık, İskoçya ve Kuzey İrlanda’nın ülkeden kopabileceğini hatırlattı. 

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İngiltere Başbakanı Theresa May, milletvekillerine anlaşmasız Brexit’in felaket olacağını belirterek Cebelitarık, İskoçya ve Kuzey İrlanda’nın da bağımsız isteyebileceği uyarısında bulundu. May, “bir kez daha düşünün” çağrısında  bulundu.

May, AB ile vardığı Brexit anlaşmasının parlamentoda oylanmasından önce milletvekillerine seslenerek “Anlaşma mükemmel değil. Bir uzlaşma” dedi. May, “Parlamentonun bütün üyelerine sesleniyorum. Daha önce ne karar vermiş olursanız olun, önümüzdeki 24 saat içinde bu anlaşmayı bir kez daha düşünün” diye konuştu. May, bazı milletvekillerinin anlaşma metninin değişmesini istediğini bildiğini belirterek, “Tedbir maddesinden tek yanlı çekilme mekanizması, bir zaman tahdidi veya tedbir maddesinin toptan reddini istiyorlar. Ancak bu diğer AB üyelerinin  anlaşmayla kendi kara sularımız veya Cebelitarık’ın egemenliği gibi konularda elde ettiğimiz önemli kazanımları geri almaya çalışması riskini beraberinde getirir” değerlendirmesini yaptı. 

DEHŞET TABLOSU ÇİZDİ

Tedbir maddesini reddetmenin, anlaşmasız ayrılık anlamına geldiğini kaydeden May, “İstediğimiz her güvenceyi elde edemediğimiz için bu anlaşmayı reddedip anlaşmasız Brexit’i tercih etmemiz gerektiğini düşünenlere sormak isterim: Anlaşmasız Brexit’in İskoçya’da bağımsızlık isteyenleri ne kadar güçlendireceğini düşündünüz mü? Ya da Kuzey İrlanda’da fiziki sınır için referandum isteyenleri?  Birliğimiz için gerçek tehdit budur” diye konuştu.  May, anlaşmasız Brexit’in geçiş sürecine imkan vermeyeceğini, güvenlik ile ilgili iş birliğini bitireceğini, AB ülkelerindeki İngiliz vatandaşlarını güvencesiz bırakacağını ve iş dünyasını belirsizliğe sürükleyeceğini anlattı.      

Anlaşmanın reddedilmesi bekleniyor

Avam Kamarası’nda yapılacak oylamada anlaşmanın reddedilmesi bekleniyor. Ülkede hiçbir kesimi tatmin etmeyen anlaşmaya, May’in partisinden de 100’den fazla milletvekilinin ret oyu vereceği öngörülüyor. May hükümetine dışarıdan destek veren Kuzey İrlanda’nın Demokratik Birlik Partisinin 10 milletvekilinin ret oyu vereceği anlaşmaya, muhalefet partileri de blok halinde karşı oy kullanacak.   

Sakarya´da korkutan patlama

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan 23 Ocak'ta Rusya'ya gidiyor

Başkan Erdoğan 23 Ocak'ta Rusya'ya gidiyor

İran'dan dikkat çeken mesaj: Bu onların hakkıdır

İran'dan dikkat çeken mesaj: Bu onların hakkıdır

Rusya duyurdu: Büyük tehdit oluşturuyor

Rusya duyurdu: Büyük tehdit oluşturuyor

FETÖ'cü Batmaz'ın kardeşinin cezası belli oldu

FETÖ'cü Batmaz'ın kardeşinin cezası belli oldu

Bakan Akar tek tek inceledi: Roketatarla poz verdi

Bakan Akar tek tek inceledi: Roketatarla poz verdi

Rusya'dan gerilimi tırmandıracak hamle

Rusya'dan gerilimi tırmandıracak hamle

'Güvenli bölgenin kontrolü Türkiye'de olacak'

'Güvenli bölgenin kontrolü Türkiye'de olacak'

Güvenli bölge planı 460 kilometrelik hattı içeriyor

Güvenli bölge planı 460 kilometrelik hattı içeriyor
 

POPÜLER HABERLER

Volvo´nun kendi kendine giden SUV´u XC40´ı test ettik

Volvo´nun kendi kendine giden SUV´u XC40´ı test ettik

Tunceli'de bir ilçe kar nedeniyle görünmez oldu

Tunceli'de bir ilçe kar nedeniyle görünmez oldu

Bitlis'te 'Muhteşem Anlar'

Bitlis'te 'Muhteşem Anlar'

Gece yenildiğinde faydalı olan besinler

Gece yenildiğinde faydalı olan besinler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA