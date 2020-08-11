İHA 11 Ağustos 2020 Salı 21:22 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 21:25

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, ülkenin Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarında İsrail, Almanya ve İngiltere adına casusluk yaptıkları belirlenen 5 kişinin tutuklandığını duyurdu.

İsrail ve Almanya için casusluk faaliyetleri yürüten Mesut Mosaheb’in de 10 yıl hapse mahkum edildiğini belirten İsmaili, “İran-Avusturya Dostluk Derneği Genel Sekreteri olarak görev yapan Mesut Mosaheb, İsrail ve Almanya için casusluk yapıyordu. İran’ın tıp alanındaki bilgilerini yabancı servislerle paylaşma suçlaması nedeniyle 10 yıl hapse mahkum edildi” ifadelerini kullandı.

İsmaili, casusluk suçlamasıyla tutuklanan diğer ismin ABD merkezli terör örgütü lideri Cemşid Şarmehd olduğunu belirtirken, diğer 2 casus hakkında bilgi paylaşmadı.

Diğer yandan İran İstihbarat Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran’ın askeri ve nükleer faaliyetlerini yabancı servislerle paylaşmak ve komşu ülkeler ile ilişkileri bozmaya yönelik faaliyetleri nedeniyle 5 casusluk şebekesinin çökertildiğini duyuruldu. İran İstihbarat Bakanlığı, emniyet güçlerince tespit edilen 5 casusluk şebekesine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.