Kritik süreç! Netanyahu paçayı kurtaracak mı?

Dilekçe sahiplerine göre, mart ayında yapılacak seçimlerden önce, 'halkın oyunun kurallarını bilmeye hakkı var.'
DESTEKÇİLERİ 'GÜVENİYORUZ' DİYOR
Suçlamaları reddeden Netanyahu, mahkemenin ülkenin siyasi sürecine müdahale etme hakkının olmadığını savunarak, 'Demokraside liderlerinin kim olacağına karar vermek birilerine değil, herkese bağlıdır. Aksi takdirde o demokrasi değildir." diyor.
Muhalifler ise, destekçilerinin gündeme getirdiği yasaların, başbakanın istifasının tüm hükümetin çökmesine yol açabileceği durumlardan kaçınmak için tasarlanmış olduğunu söylüyor.
Muhalifler, başbakanı görevden almanın ülkenin güvenliği ve ekonomisi üzerinde yıkıcı etkileri olabilme ihtimali nedeniyle oluşturulan yasanın, Netanyahu tarafından görevde kalmak ve adaletle yüzleşmekten kaçmak için kullanıldığını savunuyor.
MAHKEMENİN KARARI HAKKINDA FİKİRLER
Yüksek Mahkemenin Netanyahu'nun uygunluğuna karşı karar bir karar verme ihtimali düşük görünüyor. Öyle ki kasım ayında İsrail'deki Kalite Hükümeti Hareketi tarafından Netenyahu'nun görevden alınmasına ilişkin bir talep, direkt olarak reddedildi.
Kasım ayında, İsrailli Başsavcısı Avichai Mandelblitt, Netanyahu'yu basına müdahale ve yasadışı bir şekilde hediyeler almayı da içeren bir dizi suçlama kararını açıkladıktan sonra Netanyahu, bazı kurumların kendisini hükümetten indirilmeye çalıştığını ileri sürdü.
NETANYAHU HAKKINDAKİ DOSYALAR
İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında üç ayrı dosya bulunuyor. Bunlardan "4000 numaralı" telekomünikasyon yolsuzluğu soruşturması kapsamında Başbakan Netanyahu, Shaul Elovictch'in sahibi olduğu "Bezeq" medya şirketine ait "Walla News" adlı internet sitesinde, ailesi lehine haberlere yer verilmesi karşılığında söz konusu şirkete 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlamakla suçlanıyor.
"1000 numaralı" dosyada ise Netanyahu'nun 2007-2016 yıllarında iş adamlarından "hediye" adı altında 283 bin dolar değerinde puro, şampanya, mücevher ve uçak bileti aldığı iddia ediliyor.
"2000 numaralı dosyada da Netanyahu hakkında, "rüşvet aldığı, yolsuzluk yaptığı ve görevini kötüye kullandığı" yönünde suçlamalar yer alıyor.
İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, söz konusu dosyalara ilişkin kararını vermeden geçen ay başında dört gün boyunca Netanyahu'nun avukatlarını dinlemişti.