Kritik süreç! Netanyahu paçayı kurtaracak mı?

star.com.tr 31.12.2019 13:52 - Güncelleme: 31.12.2019 13:54

İsrailliler bir sonraki başbakanın kim olacağını belirlemek için 2 Mart 2020'de sandık başına gidiyor. Geçtiğimiz günlerde parti içindeki seçimi kazanan Netanyahu yeniden Likud Partisi'nin lideri oldu. Netanyahu rakibi Gideon Saar karşısında oyların yüzde 70'inden fazlasını aldı.







Ancak geçtiğimiz ay hakkında rüşvet, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlarından dava açılan Netanyahu'nun 2 Mart'taki seçimleri kazanması halinde hükümet kurmaya uygun olup olmadığı merak konusu haline geldi.

Bu sorunun cevabı için İsrail Yüksek Adalet Divanı bugün, 70 memurunun rüşvet suçlamaları ile ilgili hazrılayacağı dilekçeleri inceleyerek Netanyahu'nun hükümet kurmaya uygun olup olmadığını belirleyecek.





Dilekçe sahiplerine göre, mart ayında yapılacak seçimlerden önce, 'halkın oyunun kurallarını bilmeye hakkı var.'

Davacılar, mahkemenin İzak Rabin başbakanlığı döneminde İçişleri Bakanı olan Arieh Deri ve iki yardımcısının, 150 bin dolar rüşvet aldıkları gerekçesiyle görevden alınmasının, 1990'lı yıllardan beri yasal bir emsal teşkil ettiğini, dolayısıyla aynısının Netanyahu'ya da uygulanması gerektiğini savunuyor.





DESTEKÇİLERİ 'GÜVENİYORUZ' DİYOR





Suçlamaları reddeden Netanyahu, mahkemenin ülkenin siyasi sürecine müdahale etme hakkının olmadığını savunarak, 'Demokraside liderlerinin kim olacağına karar vermek birilerine değil, herkese bağlıdır. Aksi takdirde o demokrasi değildir." diyor.

Netanyahu'nun destekçileri bu görüşe katılarak, her şeyin adli olarak ele alınamayacağını söylüyor. Ülkenin yargı ve yürütme organları arasında açık bir güç ayrımı olması gerektiğini öne sürüyor.

Destekçiler, Netanyahu'nun bir iddianame durumunda istifa etmesi gereken sıradan bir bakanın aksine, başbakanın nihai karar verilinceye kadar görevini sürdürmeye devam edebileceğini açıkça öngören İsrail yasaları altında korunduğunu söylüyor.





ADALETTEN KAÇMAK İÇİN YASAYI KULLANABİLİR





Muhalifler ise, destekçilerinin gündeme getirdiği yasaların, başbakanın istifasının tüm hükümetin çökmesine yol açabileceği durumlardan kaçınmak için tasarlanmış olduğunu söylüyor.





Muhalifler, başbakanı görevden almanın ülkenin güvenliği ve ekonomisi üzerinde yıkıcı etkileri olabilme ihtimali nedeniyle oluşturulan yasanın, Netanyahu tarafından görevde kalmak ve adaletle yüzleşmekten kaçmak için kullanıldığını savunuyor.





MAHKEMENİN KARARI HAKKINDA FİKİRLER





Yüksek Mahkemenin Netanyahu'nun uygunluğuna karşı karar bir karar verme ihtimali düşük görünüyor. Öyle ki kasım ayında İsrail'deki Kalite Hükümeti Hareketi tarafından Netenyahu'nun görevden alınmasına ilişkin bir talep, direkt olarak reddedildi.





Kasım ayında, İsrailli Başsavcısı Avichai Mandelblitt, Netanyahu'yu basına müdahale ve yasadışı bir şekilde hediyeler almayı da içeren bir dizi suçlama kararını açıkladıktan sonra Netanyahu, bazı kurumların kendisini hükümetten indirilmeye çalıştığını ileri sürdü.





NETANYAHU HAKKINDAKİ DOSYALAR





İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında üç ayrı dosya bulunuyor. Bunlardan "4000 numaralı" telekomünikasyon yolsuzluğu soruşturması kapsamında Başbakan Netanyahu, Shaul Elovictch'in sahibi olduğu "Bezeq" medya şirketine ait "Walla News" adlı internet sitesinde, ailesi lehine haberlere yer verilmesi karşılığında söz konusu şirkete 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlamakla suçlanıyor.





"1000 numaralı" dosyada ise Netanyahu'nun 2007-2016 yıllarında iş adamlarından "hediye" adı altında 283 bin dolar değerinde puro, şampanya, mücevher ve uçak bileti aldığı iddia ediliyor.





"2000 numaralı dosyada da Netanyahu hakkında, "rüşvet aldığı, yolsuzluk yaptığı ve görevini kötüye kullandığı" yönünde suçlamalar yer alıyor.





İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, söz konusu dosyalara ilişkin kararını vermeden geçen ay başında dört gün boyunca Netanyahu'nun avukatlarını dinlemişti.

İsrail'deki mevcut yasalara göre, hakkında dava açılsa bile Başbakan görevine devam edebiliyor.



