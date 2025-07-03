Kritik tesislerin savunmasında kullanılacak: THAAD faaliyete geçti

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'ya göre, gerekli test ve denemeleri ile personele ülke genelinde saha eğitimleri verilmesinin ardından THAAD faaliyete konuldu.

Suudi Arabistan'da ilk olan THAAD hava savunma sisteminin kurulması dolayısıyla Cidde kentindeki Hava Savunma Kuvvetleri Enstitüsü'nde tören düzenlendi.

Törene Hava Kuvvetleri Komutanı Mezid bin Süleyman el-Amr katıldı.

Amr, THAAD sistemini kontrol edecek birliğin komutanına, birliğin flamasını teslim etti.

ABD yapımı THAAD balistik füze sisteminin, Suudi Arabistan ordusunun hazırlık düzeyinin ve hava sahası ile hayati tesislerin korunması için gerekli kapasitesinin artırılmasını amaçlayan bir savunma projesi kapsamında yapıldığı kaydedildi.

ABD Kara Kuvvetlerine ait bir balistik füze savunma sistemi olan Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunma Sisteminin (THAAD), Lockheed Martin şirketi tarafından kısa ve orta menzilli tehdit unsurlarına karşı geliştirildiği belirtiliyor.