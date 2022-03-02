Kritik toplantı sonrası açıkladı: Ukrayna'ya asker göndermeyeceğiz

AA 2 Mart 2022 Çarşamba 23:18 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 23:18

Duda, Polonya Milli Güvenlik Kurulu toplantısından sonra "Polonyalı askerler savaşmak için Ukrayna'ya gitmeyecek." açıklamasını yaptı.

Polonya Cumhurbaşkanı, vatandaşları dezenformasyon konusunda uyararak "'Polonya savaşa katılmak istiyor, Polonyalı askerler savaşa gönderilecek' gibi asılsız haberlere inanmayın. Elbette ülkemizi savunmak gerekirse savunuruz. Ancak saldırıya uğrayacağımıza dair bir işaret yok.'' ifadelerini kullandı.

Duda ayrıca daha önce Belarus sınırından Polonya'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin, şimdi Ukrayna üzerinden ülkeye ulaşmaya çalıştığına dair iddiaları da yalanladı.