Kritik ziyareti değerlendirdi! ''Bakanın Türkçe tweetleri sempati kazandırdı''

AA 10 Haziran 2021 Perşembe 13:43 - Güncelleme: 10 Haziran 2021 Perşembe 13:43

Büyükelçi Demir; Togo Dışişleri, Bölgesel Entegrasyon ve Yurtdışı Togolular Bakanı Robert Dussey'in 30 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde Türkiye'ye yaptığı resmi ziyareti ve Togo'daki iş fırsatlarını AA muhabirine değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Temmuz 2020'de Togo'daki temaslarını anımsatan Demir, Dussey'in ziyaretinin de buna karşılık niteliği taşıdığına ve Togo'dan Türkiye'ye Dışişleri Bakanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olduğuna vurgu yaptı.

Demir, DEİK'in organizasyonuyla İstanbul'da hibrit bir toplantıda iş dünyasıyla bir araya gelen Dussey'in hem ülkesinin sunduğu fırsatları anlattığını hem de Türk iş insanlarının Togo'ya neden ilgi duyduğunu ilk ağızdan dinleme imkanı bulduğunu söyledi.

Çavuşoğlu ve Dussey'in Türkiye-Togo İş Konseyi'nin eylülde Lome'de düzenlenmesinde mutabık kaldıklarını aktaran Demir, bu kapsamda iki ülke arasında Ticaret ve Ekonomi İşbirliği Anlaşması imzalandığını belirtti.

- TMV, 2021-2022 DÖNEMİNDE FAALİYETE BAŞLAYACAK

Büyükelçi Demir, Dussey'in temaslarının sadece iş dünyasıyla sınırlı kalmadığını; İstanbul'da Türkiye Maarif Vakfı'nı (TMV) ziyaret ettiğini ve yetkililerden bilgi aldığını aktardı.

TMV'nin Togo'daki varlığı ve faaliyetlerinin Togo devleti tarafından tanınmasına ilişkin Mutabakat Muhtırası'nın imzalandığını anımsatan Demir, TMV'nin 2021-2022 eğitim öğretim yılında Lome'de faaliyete geçeceğini kaydetti.

- "BAKANIN TÜRKÇE TWEETLERİ SEMPATİ YARATTI"

Büyükelçi Demir, Dussey'in ziyareti sırasında sık sık Türkçe paylaşımlarda bulunduğunu da dikkati çekerek "Bakan Dussey sosyal medyayı etkin kullanan bir siyasetçi. Güven mektubumun örneklerini sunmam sırasında attığı ilk Türkçe tweetten sonra Türkiye ziyareti sırasında da bunu sürdürmesi sempati yarattı." dedi.

Haziran sonunda Togo Güvenlik ve Sivil Savunma Bakanı General Damehame Yark'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun davetlisi olarak Türkiye'ye gideceği bilgisini de paylaşan Demir, iki ülke ilişkilerinin Lome Elçiliğinin 1 Nisan'da açılmasının ardından ivme kazandığına dikkati çekti.

Demir, Togo'nun birçok açıdan fırsatlarla dolu olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Togo, 2 milyonu başkent Lome'de olmak üzere, toplam nüfusu 8 milyon olan küçük bir ülke ancak çok aktif bir limanı var. Yatırımcıların faaliyetlerini kolaylaştıracak mevzuat tedbirleri alınmış durumda. Togo'da her türlü yatırımı yapmak mümkün. Mesela çok büyük bir fosfat üreticisi ancak bütün fosfat ham madde olarak yurt dışına gidiyor. İnşaat sektörü önümüzdeki 10 yılda çok hızlı büyüyecek gibi görünüyor. Giyim, mobilya, gıda, elektronik, inşaat malzemeleri gibi alanlarda da fırsatlar olduğunu düşünüyorum. İş insanlarına gelip Togo'da yerinde inceleme yapmalarını, piyasa araştırmaları gerçekleştirmelerini tavsiye ederim."

- "BATI AFRİKA'DA TEK BİR ÜLKEDE ELÇİLİĞİMİZ YOK, O DA YAKINDA AÇILACAK"

Büyükelçi Demir, Türkiye'nin Lome Büyükelçiliğiyle Afrika'daki büyükelçilik sayısının 43'e çıkardığına dikkati çekerek "Batı Afrika'da halihazırda bir tek Gine Bissau'da büyükelçiliğimiz yok. Sayın Bakanımız onun da çok yakında açılacağını duyurdu. Bu çabamızın Afrikalı muhataplarımız tarafından anlaşıldığı ve takdir edildiği muhakkak. Afrika öyle bir kıta ki siz ona doğru bir adım atarsanız o size doğru iki adım atar. Bizim kazan-kazan ilkeli yaklaşımımız meyvelerini veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Hava Yolları'nın (THY) Lome'ye ne zaman uçmaya başlayacağına ilişkin çok soru aldıklarını belirten Demir, THY'nin en kısa zamanda Lome'ye düzenli seferlere başlamasını arzu ettiklerini sözlerine ekledi.

