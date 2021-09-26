BBC Türkçe 26 Eylül 2021 Pazar 15:19 - Güncelleme: 26 Eylül 2021 Pazar 15:24

BBC'ye konuşan Grant Shapps, depolarını doldurmak için benzin istasyonlarına koşan araç sahiplerine "duyarlı davranmaları" ve sadece ihtiyaç duydukları durumlarda benzin almaları çağrısında bulundu.

İngiltere'de TIR şoförü açığından kaynaklanan akaryakıt tedariki sorunları ve tüketicilerin 'panik halinde' araç depolarını doldurmaya yönelmesi nedeniyle benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar oluşmuştu.

Bazı istasyonlar, akaryakıtları kalmadığı için kapanmak zorunda kalmıştı.

Bazı istasyonlar, akaryakıtları kalmadığı için kapanmak zorunda kalırken, bazıları istasyonun girişine "Üzgünüz, benzinimiz kalmadı" tabelası koydu.

Yetkililer, tedarik zincirindeki aksamadan ziyade, tüketicilerin "panik halinde satın alma" çabasıyla benzin istasyonlarına yönelmesinin bu soruna yol açtığını belirtiyor.

Uzun kuyrukların oluşması üzerine polis yetkilileri de araç sahiplerini, depo doldurma konusunda "sağduyulu" davranmaya çağırmıştı.

TIR ŞOFÖRÜ AÇIĞI 100 BİNE ULAŞTI

Karayolu Taşımacılığı Derneği'ne göre, İngiltere'de TIR şoförü açığı 100 bine ulaşmış durumda.

Covid salgınının yanı sıra İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması (Brexit) ve diğer AB ülkelerinden şoför olarak çalışmaya gelenlerin sayısının azalması nedeniyle tedarik sıkıntısıyla ilgili sorunların ağırlaştığı belirtiliyor.

BBC sunucusu Andrew Marr'ın programına katılan Ulaştırma Bakanı Shapps, şoförlere vize verilmesi dahil farklı önlemleri kapsayan "büyük bir paket" üzerinde çalıştığını söyledi.

Tedarik sorununun araç sahiplerinin 'panikle' benzin istasyonlarına koşmasından kaynaklandığını öne süren Shapps, ülkede Covid pandemisinin ilk haftalarında yaşanan tuvalet kağıdı kıtlığından farklı olarak, akaryakıt depolamanın çok daha zor olduğuna dikkat çekti ve sorunun kendi kendine düzelmesi gerekeceğini vurguladı.

HÜKÜMETTEN, ŞOFÖRLER İÇİN GEÇİCİ VİZE ÇÖZÜMÜ

Hükümet, TIR şoförü açığına çözüm bulmak için yabancı şoförlerin İngiltere'de çalışmak üzere geçici vize almasını sağlayacak bir plan üzerinde çalışıyor.

Planın detaylarının bugün açıklanması bekleniyor.

Bu amaçla göç yasalarında yapılacak değişikliklerin belli bir dönemle sınırlı tutulacağı vurgulanıyor.

Şoför olarak çalışacak 5000 civarında kişiye geçici vize verilebileceği belirtiliyor.

Hükümetin ayrıca, daha fazla sayıda TIR şoförünün eğitilmesi ve sürücü sınavlarının hızlandırılmasını sağlayacak daha uzun vadeli önlemler üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

TIR şoförü açığı, akaryakıtın yanı sıra gıda ve diğer malların sevkiyatının aksamasına da neden oluyor.

İngiltere'nin en büyük süpermarket zincirlerinden Tesco, rafların boşalması nedeniyle tüketicilerin Noel öncesinde panik halinde alışverişe yönelebileceği konusunda hükümeti uyardı.

Hükümet, daha önce de petrol rafinerilerinde yakıt sıkıntısı olmadığını belirterek, panik nedenli satın alma yoluna gidilmemesi çağrısı yapmıştı.

GEÇİCİ VİZE PLANI KABİNEDE 'HOŞ KARŞILANMADI'

BBC'nin Yardımcı Politika Editörü Vicki Young, geçici vize planının kabinede hoş karşılanmadığını söylüyor.

Zira Brexit sonrasında şirketlere, "Artık ucuz yabancı emeğe bel bağlayamazsınız; ülkedeki işgücüne odaklanmanız, onları eğitmeniz, daha iyi ücret ödemeniz lazım" denilmişti.

Young'a göre, göç yasalarının gevşetilmesi bu mesajı zayıflatır ve diğer sektörlerin de benzer taleplerde bulunmasına yol açabilir.

'BENZİNE TALEP FAZLA'

Ülkenin diğer büyük süpermarket zincirlerinden Sainsbury's, benzine talebin "fazla" olduğunu belirterek, "az sayıda" istasyonlarını geçici olarak kapattığını açıklamıştı.

BP ise 1200 benzin istasyonunun 20'sinin kapatıldığını, 50 ila 100 istasyonda ise en az bir yakıt türünün tükendiğini kaydetmişti.

İngiltere çapında 341 benzin istasyonu işleten EG Group ise "yüksek tüketici talebi" nedeniyle yakıt alımına 30 sterlin sınırı getirildiğini duyurmuştu.