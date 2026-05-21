Kriz çıktı! Trump ve Netanyahu arasında ''İran'' çatlağı

İki ayı aşkın süredir devam eden ABD/İsrail-İran savaşında ateşkes süreci pamuk ipliğine bağlıyken karşılıklı açıklamalar gerilimi daha da tırmandırıyor.

ABD BASINI: TRUMP VE NETANYAHU İRAN BARIŞ PLANI KONUSUNDA GÖRÜŞ AYRILIĞINA DÜŞTÜ

ABD ile İran arasında yapılacak muhtemel bir anlaşmaya dair umutlar sürerken, ABD merkezli haber sitesi Axios dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı.

Axios'un hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre; ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Salı günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek Katar ve Pakistan öncülüğünde ve diğer bölgesel arabulucuların katkılarıyla hazırlanan revize edilmiş barış planı taslağını ele aldığı bildirildi.

Trump'ın Netanyahu'ya arabulucuların ABD ve İran'ın savaşı resmen sona erdirmek ve İran'ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı'nın açılması gibi konular üzerine 30 günlük bir müzakere dönemi başlatmak için imzalayacağı bir "niyet mektubu" üzerinde çalıştıklarını söylediği aktarıldı.

Gergin geçen görüşmede Netanyahu'nun öfkeli bir tutum sergilediği belirtilirken, İsrailli liderin müzakerelere son derece şüpheyle yaklaştığı ve İran'ın askeri yeteneklerini daha da zayıflatmak için savaşı yeniden başlatmak istediği kaydedildi.

İki liderin bundan sonra izlenecek yol haritası konusunda anlaşmazlık yaşadığı, ve Netanyahu'nun görüşmeden son derece rahatsız olduğu belirtildi.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

03.44 ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde İran'la savaşı sona erdirmeyi hedefleyen revize edilmiş barış planı taslağını ele aldığı, ancak savaşın yeniden başlamasını isteyen Netanyahu'nun Trump'la görüş ayrılığına düştüğü öne sürüldü.

00.04 İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri düzenlemek amacıyla kurduğu "Fars Körfezi Su Yolu İdaresi", boğazda denetim altına aldığı sınırları açıkladı.

00.00 ABD Başkanı Donald Trump, İran'dan, anlaşma olup olmayacağı konusunda "doğru bir yanıt" almayı umduğunu kaydederek, aksi durumda bu ülkeye yönelik "işlerin çok hızla gerçekleşebileceğini" söyledi.