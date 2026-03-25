Avrupa'nın enerji haritasında yeni bir kriz daha patlak verdi. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna ile süregelen enerji gerilimini bir üst seviyeye taşıyan açıklamasıyla uluslararası gündemin odağına yerleşti. Drujba boru hattı üzerinden yaşanan petrol sevkiyatı sorunu, iki ülke arasındaki ilişkileri kritik bir eşiğe taşıdı.

ORBAN'DAN UKRAYNA'YA GAZ TEDARİKİ RESTİ

Başbakan Orban, sosyal medya platformundaki hesabından yayımladığı video mesajda, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Orban, Ukrayna'nın son 30 gündür Drujba boru hattını kapalı tuttuğunu savunarak, "Petrol gelmediği sürece Ukrayna'ya gaz tedariki durdurulacak. Macaristan'ın enerji güvenliği ve sabit fiyatları korunacak." dedi.

SALDIRI SEVKİYATI SEKTEYE UĞRATTI

Macaristan ve Slovakya için kritik önem taşıyan Drujba boru hattına 27 Ocak'ta yapılan saldırı sonucu petrol sevkiyatı sekteye uğramıştı.

Rusya, Macaristan ve Slovakya sevkiyatının durması nedeniyle Ukrayna yönetimini suçlarken; Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, söz konusu boru hattına Rusya tarafından saldırı yapıldığını öne sürmüştü.