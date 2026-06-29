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Dünya

Kriz hattı kuruluyor! Katar ve Rusya arasında mutabakat zaptı imzalandı

Katar Savunma Bakanlığı ile Rusya Savunma Bakanlığı arasında savunma alanındaki iş birliğini güçlendirecek mutabakat zaptı imzalandı.

AA29 Haziran 2026 Pazartesi 11:40 - Güncelleme:
Kriz hattı kuruluyor! Katar ve Rusya arasında mutabakat zaptı imzalandı
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Katar Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı ile kriz anlarında acil bildirim yapılmasını sağlayacak doğrudan bir iletişim hattının kurulması ve işletilmesi amacıyla mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi.

İmzaların Katar Savunma Bakanlığı adına Doha Müşterek Kurtarma Koordinasyon Merkezi Komutanı Hava Kurmay Albay Raşid Sultan el-Hetmi ile Rusya Savunma Bakanlığı adına Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi Başkan Yardımcısı Koramiral Viktor Andreyeviç Kalganov tarafından atıldığı aktarıldı.

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