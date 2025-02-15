İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Şubat 2025 Cumartesi / 17 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,2388
  • EURO
    38,0197
  • ALTIN
    3360.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Krizi Türkiye sona erdirmişti! İki liderden kritik temas
Dünya

Krizi Türkiye sona erdirmişti! İki liderden kritik temas

Türkiye'nin tarafları Ankara Süreci kapsamında bir araya getirmesinin ardından Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, 38. Afrika Birliği Zirvesi kapsamında Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile bir araya geldi.

AA15 Şubat 2025 Cumartesi 15:59 - Güncelleme:
Krizi Türkiye sona erdirmişti! İki liderden kritik temas
ABONE OL

Somali Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki görüşmede iki lider, ülkeleri arasındaki işbirliğini değerlendirdi ve bölgesel istikrarın önemini vurguladı.

Mahmud ile Ahmed, ayrıca teröre karşı yürütülen mücadele konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmede iyi komşuluk ilişkileri, işbirliği ve istikrarın sağlanmasına yönelik kararlılık vurgulandı.

ETİYOPYA İLE SOMALİ ARASINDAKİ KRİZ VE ANKARA SÜRECİ

Somali'den 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile Etiyopya arasında 1 Ocak 2024'te imzalanan mutabakat zaptı bölgesel tansiyonu artırmıştı.

Etiyopya'nın Somaliland'i bağımsız ülke olarak tanıma, Somaliland'in de Etiyopya'ya denize erişim imkanı sağlamaya hazırlanması, Somali yönetiminin tepkisine ve krize neden olmuştu.

Arap Birliği, Afrika Birliği, Kenya ve Cibuti'nin krizi aşma girişimleri sonuçsuz kalmıştı.

Türkiye'nin tarafları Ankara Süreci kapsamında bir araya getirmesiyle tansiyon azalmış, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 11 Aralık'ta Ankara'da buluşan liderler, sorunun çözümü için mutabakata varmıştı.

Anlaşmaya göre, Somali'nin toprak bütünlüğü teyit edilirken Etiyopya'nın denize erişim istekleri, her iki tarafın kazançlı çıkacağı işbirliği sürecine dönüştürüldü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.