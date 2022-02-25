Krizin gölgesinde Pakistan'dan Rusya'ya ziyaret: Bir kampın parçası olmayacağız

AA 25 Şubat 2022 Cuma 17:23 - Güncelleme: 25 Şubat 2022 Cuma 17:28

Başkent İslamabad'da basın mensuplarına açıklamada bulunan Kureyşi, ülkesinin jeoekonomi politikasına yöneldiğini anımsatarak, bunun için Afganistan ve Orta Asya ülkeleriyle bölgesel bağlantının önemli olduğunu ve bu bölgede Rusya'nın tarihi bir role sahip bulunduğunu söyledi.

Kureyşi, Rusya ziyaretinin artı ve eksileriyle düşünüldüğünü belirterek, "Ziyaret tatmin ediciydi. Doğru kararı verdiğimize inanıyorum. Diplomatik alanımız genişledi." dedi.

Ziyaretin Ukrayna'daki durum göz önünde bulundurularak planlanmadığını ve uzun zamandır buna hazırlık yapıldığını hatırlatan Kureyşi, Kiev yönetimi ile diplomatik bağları olduğunu ve Ukrayna'ya önem verdiklerini ifade etti.

- ZİYARET ÖNCESİ ABD'DEN TELEFON

Kureyşi, ABD'nin Rusya ziyareti öncesi kendileriyle iletişime geçtiğini aktararak, Washington'un konuya ilişkin bakış açısını ve İslamabad'ın da ziyaretin amacını ve arka planı ilettiğini vurguladı.

Pakistan'ın herhangi bir kampın parçası olmayacağını vurgulayan Kureyşi, ülkenin çıkarları doğrultusunda hareket edildiğini kaydetti.

- RUSYA, GWADAR'DA LNG TERMİNALİ İNŞA ETMEKLE İLGİLENİYOR

Kureyşi, Başbakan Han ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesinde, Rusya ile Özbekistan arasındaki doğalgaz boru hattının Afganistan üzerinden Pakistan'a uzatılmasının gündeme geldiğini dile getirerek, Moskova'nın Gwadar Limanı'nda sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminali kurmakla ilgilendiğini kaydetti.

Başbakan Han, resmi ziyarette bulunmak amacıyla 23 Şubat'ta Rusya'ya gitmiş, 23 yılın ardından bu ülkeye başbakan düzeyinde ilk resmi ziyareti gerçekleştirmişti.