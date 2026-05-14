Küba: ABD için hiçbir zaman tehdit oluşturmadık

Diaz-Canel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ABD'li yetkililerin Küba'yı sürekli olarak tehdit gibi göstermesine tepki gösterdi.

"Küba tehdit etmez, Küba sürekli tehdit edilir." ifadesini kullanan Diaz-Canel, şunları kaydetti:

"Sosyalist Devrim'in 60 yılı aşkın süresinde, ABD'den sadece 90 mil uzakta olan bu topraklardan o ülkenin ulusal güvenliğine karşı tek bir saldırgan eylem bile çıkmamıştır. ABD yönetimlerinin ajansları tarafından kanıtlanmış, belgelenmiş ve kabul edilmiştir: Küba, çeşitli türlerdeki uluslararası suçlarla mücadelede ABD'nin güvenliğini korumasına katkıda bulunmuştur. ABD'ye yönelik herhangi bir tehdidin aksine Küba, devrimin tüm bu yılları boyunca o topraklardan (ABD) kurgulanan ve binlerce Kübalının yaralanmasına veya ölmesine neden olan sayısız saldırgan eylemin hedefi olmuştur."

Diaz-Canel, Küba'nın uzun yıllardır ABD'den gelen tehditlere karşı sakinliğini koruduğunu belirterek, "Küba'yı bir tehdit gibi göstermek her şeyden önce ikiyüzlülüktür. Çünkü hem tarih hem de güncel gerçekler, ABD'den Küba'ya her gün yeni tehditler yöneltildiğini ortaya koyuyor. Küba tehdit etmez, meydan okumaz, ancak korkmaz da." açıklamasında bulundu.

- ABD'NİN KÜBA'YA PETROL ENGELİ

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, bu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye sokmuştu.

KÜBA DIŞİŞLERİ BAKANI, ABD'NİN KÜBA'YA SALDIRISI HALİNDE "İNSANİ FELAKET" UYARISINDA BULUNDU

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD'nin Küba'ya saldırması için hiçbir gerekçe bulunmadığını ifade ederek, Küba'ya yönelik olası bir askeri saldırının insani bir felakete yol açacağını belirtti.

Rodriguez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ada ülkesinin saldırıya uğraması halinde yaşanabileceklere dikkati çekti.

Rodriguez, "ABD'nin Küba'ya yönelik olası bir askeri saldırısı, gerçek bir insani felakete ve kan gölüne yol açacaktır. Bu, sadece çocuklarını ve yakınlarını savaşlara göndermeyen siyasetçilerin kumar oynadığı bir durumdur, bu uğurda hem Küba hem de ABD vatandaşları hayatlarını kaybedecektir." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Küba'ya saldırması için hiçbir gerekçesi olmadığını vurgulayan Rodriguez, "ABD gibi bir süper gücün, sadece küçük bir azınlığın siyasi sistemini veya hükümetini değiştirme hırsı uğruna, kendisine hiçbir tehdit oluşturmayan küçük bir adaya askeri saldırıda bulunması için en ufak bir neden, hatta en küçük bir bahanesi dahi bulunmamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, "Küba, bizden yardım istiyor ve biz de (onlarla) konuşacağız." demişti.

Görev süresi dolmadan önce "özgür Havana'yı" ziyaret etmek istediğini belirten Trump, birçok kez "İran'dan sonra Küba konusuyla ilgileneceklerini" söylemişti.