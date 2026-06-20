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Dünya

Küba, Trump'ın dilinden düşmüyor: ''Maduro planı gibi'' diyerek sinyali verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Küba'ya yönelik olası bir askeri müdahalenin, ocak ayında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 48 dakika içinde alıkonulduğu operasyon gibi çok kısa bir sürede tamamlanabileceğini söyledi. Trump, 'Bu yerler bize çok yakın' diyerek kıta genelinde askeri güç gösterme niyetini açıkça ortaya koydu.

AA20 Haziran 2026 Cumartesi 01:43 - Güncelleme:
Küba, Trump'ın dilinden düşmüyor: ''Maduro planı gibi'' diyerek sinyali verdi
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ABD merkezli Axios haber portalına röportaj veren ABD Başkanı Trump, Küba'ya yönelik olası bir operasyonun ihtimalini ve sonuçlarını değerlendirdi.

Trump, başkanlığının ikinci döneminde ABD askeri gücünü kıta Amerika'sına yayma isteğini ortaya koyan görüşlere yer vererek, olası bir Küba işgalinin, ocak ayında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 48 dakika içinde alıkonulmasına benzeyebileceğini söyledi.

Küba'ya yönelik olası bir operasyonun Venezuela misyonuna benzer şekilde gerçekleşip gerçekleşemeyeceğinin sorulması üzerine Trump, "Muhtemelen mümkün." yanıtını verdi.

Venezuela ve Küba'yı kasteden Trump, "Bu yerler birbirine yakın. Oysa İran'a bakarsanız, çok uzun bir yolculuk. Biliyorsunuz, o bölgeye birkaç kez uçtum ve bununla ilgisi yok ama 18 saat uçuyorsunuz, çok uzun bir süre uçuyorsunuz." ifadelerini kullandı.

İran ile yaşanan çatışmanın çözümünün daha uzun sürdüğünü belirten Trump, bunun nedenini İran'ın daha güçlü bir orduya sahip olması ve uzak bir konumda bulunmasına bağladı.

Trump, "Venezuela'nın petrolü var, Küba'nın yok. Küba'nın güzel toprakları ve güzel bir kıyı şeridi var." diye konuştu.

Küba'ya yönelik olası bir operasyon konusunda doğrudan yanıt vermekten kaçınan Trump, Küba kökenli ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bu konuyla yakından ilgilendiğini kaydetti.

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