İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mayıs 2026 Perşembe / 5 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,6163
  • EURO
    53,3628
  • ALTIN
    6651.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Küba, Trump'ın hedefinde: Orada hiçbir şey yok, yiyecek yok, elektrik yok, paraları yok
Dünya

Küba, Trump'ın hedefinde: Orada hiçbir şey yok, yiyecek yok, elektrik yok, paraları yok

ABD Başkanı Donald Trump, Amerika'da yaşayan Kübalıların kendisinden yardım istediğini belirterek, 'Küba, başarısız bir ülke. Orada hiçbir şey yok, yiyecek yok, elektrik yok, paraları yok; biz de onlara destek olacağız' dedi.

AA21 Mayıs 2026 Perşembe 19:55 - Güncelleme:
Küba, Trump'ın hedefinde: Orada hiçbir şey yok, yiyecek yok, elektrik yok, paraları yok
ABONE OL

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir etkinliğin ardından basın mensuplarına, Küba ile ilgili gündemi değerlendirdi.

Küba konusuyla yakından ilgilendiklerini vurgulayan Trump, "Küba, başarısız bir ülke. Orada hiçbir şey yok, yiyecek yok, elektrik yok, paraları yok; biz de onlara destek olacağız. Onlara insani bir temelde yardım etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Donald Trump, ABD'de özellikle Florida'da çok sayıda Amerikalı Kübalının yaşadığını ve bu insanların kendisinden yardım istediğini aktararak, Küba ile ilgili bir şeyler yapacaklarını ve belki de ABD'de yaşayan birçok Kübalının ülkesine dönebileceğini söyledi.

"Umarım burada kalırlar ama geri dönmek ve ülkelerine yatırım yapmak istiyorlar" diyen Trump, kendisinden önceki hiçbir başkanın Küba konusuna eğilmediğini ve bu konuda somut adımlar atacağı için "mutlu" olduğunu kaydetti.

ÖNERİLEN VİDEO

Selde akıntıya kapıldı! Vatandaşlar kurtarmak için seferber oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.