Küba'da 553 mahkumun serbest bırakılması süreci tamamlandı

Ulusal basında çıkan habere göre, Küba Yüksek Mahkemesi, aralarında insan hakları savunucusu Jose Daniel ve aktivist Felix Navarro'nun da bulunduğu 553 kişinin serbest bırakıldığını duyurdu.

Serbest bırakılanlar arasında, 11 Temmuz 2021'de düzenlenen devrim karşıtı protestolara katılan kişiler de yer alıyor.

Bazı insan hakları temsilcileri, siyasi nedenlerle tutuklu bulunan 200'den fazla mahkumun serbest bırakıldığını teyit etti.

Mahkumların serbest bırakılması kararının ardından eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Küba'yı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarmıştı ancak göreve gelen Donald Trump, Küba'yı teröre destek veren ülkeler listesine yeniden eklemişti.

- 2021 PROTESTOLARI

Temmuz 2021'de binlerce Kübalı, yaygın elektrik kesintileri ve gıda yetersizliği dahil ciddi ekonomik krizi protesto etmek için sokaklara çıkmıştı.

Göstericilere yönelik tutuklamalar, Havana yönetimi aleyhine uluslararası eleştirilere yol açmış, Kübalı yetkililer huzursuzluğun sorumlusu olarak ABD yaptırımlarına işaret etmişti.

