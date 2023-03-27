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Dünya

Küba'da halk seçmek için sandık başında

Karayip ülkesi Küba'da halk, Ulusal Meclis üyelerini 5 yıllığına seçmek için sandık başına gitti.

AA27 Mart 2023 Pazartesi 07:05 - Güncelleme:
Küba'da halk seçmek için sandık başında
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Nüfusu 12 milyona yaklaşan Küba'da 8 milyondan fazla seçmen, yerel saatte 07.00-19.00 arasında ülkede kurulan 23 bin 648 sandıkta oy kullandı.

Ulusal Seçim Konseyinden (CEN) yapılan açıklamada, sonuçların sisteme aktarılmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacağı duyuruldu.

CEN Başkanı Alina Balseiro, seçimin şeffaf ve güvenilir şekilde tamamlandığını belirterek, katılım oranının yüzde 70,34 olduğunu kaydetti. Seçime katılım 2018'e göre, 7,91 oranında azaldığı bildirildi.

Muhalefet, seçimlerin güvenilir olmadığı gerekçesiyle halktan çekimser kalmasını istemiş, iktidar partisi ise herkesi oy vermeye çağırmıştı.

- SEÇİM SÜRECİ

Milletvekili adaylarının yarısı belediye meclislerinden, diğer yarısı ise sendikalar ve öğrenci dernekleri gibi seçim kurulları tarafından belirlenmişti.

Adayların Ulusal Mecliste sandalye kazanabilmeleri için kendi bölgelerinde oyların yüzde 50'sinden fazlasını almaları gerekiyor. Adayın yeterli oyu alamaması halinde ise Meclis, söz konusu bölge için atama yapabiliyor veya belediye komisyonlarının yapmasına izin verebiliyor.

Mecliste temsil edilecek 470 sandalye için 470 aday yarışıyor ancak yarışta muhalefet adayı mevcut değil. Çok partili siyasi sistemlerin aksine, Küba'da Meclise girecek adayların çoğu Küba Komünist Partisi (PCC) üyesi olarak geçiyor.

Fidel ve Raul Castro'dan sonra göreve gelen ilk Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'in beş yıllık bir dönem için daha seçilmesi bekleniyor. Diaz-Canel aynı zamanda milletvekili adayı olmuştu.

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