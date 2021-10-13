Küba'da muhalif hareket, hükümetin izin vermemesine rağmen 15 Kasım'da yürümeye hazırlanıyor

AA 13 Ekim 2021 Çarşamba 21:20 - Güncelleme: 13 Ekim 2021 Çarşamba 21:21

Bölge basınında çıkan habere göre, Kübalı muhalifler, yürüyüş taleplerinin hükümet tarafından kabul edilmediğini belirterek, 15 Kasım'da başkent Havana'da, "sakince yürümek istediklerini" kaydetti.

Muhalif sözcülerden Yunior Garcia Aguilera, haber ajansı EFE'ye yaptığı açıklamada, "Kararımız yürümek yönünde olacaktır. Kimseyi davet etmiyoruz. Yürüyeceğiz, katılmak isteyenler yürüyüşe eşlik edebilir." ifadesini kullandı.

- Hükümetten beklentiler

Muhalifler, 15 Kasım'da hükümetten artan şiddeti kınamasını, yurttaş haklarına saygı gösterilmesini, siyasi tutukluların serbest bırakılmasının yanı sıra demokratik ve barışçıl çözümler talep edeceklerini dile getirdi.

Küba'da özellikle son 2 yıldır hızla artan toplumsal hoşnutsuzluk ve ekonomik kriz, sokakları temmuz ayında hareketlendirmişti.

- Küba'da hükümet karşıtı gösteriler

Küba'da temmuz ayında binlerce kişi düzenledikleri gösterilerde, ülkede kötüleşen ekonomik şartları protesto edip hükümetten daha fazla özgürlük talep etmişti. Göstericiler, "Kahrolsun diktatörlük" ve "Özgürlük istiyoruz" şeklinde sloganlar atmış, sosyal medyada ise bazı bölgelerde yağma olaylarının meydana geldiği görüntüler paylaşılmıştı. Kötüye giden ekonomi, gıda ve ilaç kıtlığıyla yükselen fiyatlardan hükümeti sorumlu tutan göstericiler, yetkilileri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizini yönetememekle suçlamıştı.

Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel ise Küba televizyonu ve ulusal radyodan halka seslenerek "Vatanımızın egemenliğini teslim etmeyeceğiz, tüm devrimcileri, devrimi her yerde savunması için sokaklara çıkmaya çağırıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Diaz-Canel, 12 Temmuz'da düzenlediği basın toplantısında, Küba halkının mutsuzluğunun başlıca sebebinin ABD yaptırımları olduğunu belirterek, ülkede meydana gelen gösterileri "vandalizm" olarak nitelemişti.