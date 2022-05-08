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Dünya

Küba'da otelde meydana gelen patlamada ölü sayısı 32'ye yükseldi

Küba'nın başkenti Havana'da, 6 Mayıs'ta bir otelde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükseldi.

AA8 Mayıs 2022 Pazar 07:23 - Güncelleme:
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Küba Halk Sağlığı Bakanlığından yapılan açıklamada, ölü sayısının 6 kişi daha artarak 32'ye çıktığı, yaralı sayısının ise 15'i çocuk, 80 olduğu bildirildi.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisi paylaşılan açıklamada, tedavileri hastane devam eden 10 kişinin de durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Yerel basında çıkan haberlerde patlama sonucunda halen 19 kişinin kayıp olduğu, ölenler arasında biri hamile 4 çocuğun bulunduğu öne sürülüyor.

- KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

Yaralıları dün hastanede ziyaret eden Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, olayın bir terör saldırısı değil talihsiz bir kaza olduğunu hatırlatarak, vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulunmuştu.

Küba basınında, otelde bir süredir devam eden tadilat çalışması kapsamında, borulara gaz akışı sağlanırken patlamanın yaşandığı iddia edildi.

Saratoga isimli 5 yıldızlı otelde, gaz kaçağından kaynaklanan patlamada ilk belirlemelere göre 8 kişi ölmüş, 13 kişi kaybolmuştu.

Kovid-19 salgını sebebiyle 2 yılı aşkındır kapalı olan ve 10 Mayıs'ta açılması beklenen tarihi otelin 1880'de inşa edildiği, 1933'ten bu yana otel olarak hizmet verdiği kaydedildi.

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