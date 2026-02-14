İSTANBUL 16°C / 12°C
  Küba'daki petrol rafinerisinde yangın! Yaralanma ya da can kaybı yok
Dünya

Küba'daki petrol rafinerisinde yangın! Yaralanma ya da can kaybı yok

Küba'nın en büyük ikinci petrol rafinerisi olan Nico Lopez'de henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Küba Enerji ve Maden Bakanlığı, yangının söndürülmesinin ardından rafinerinin normal işleyişine devam ettiğini açıkladı.

14 Şubat 2026 Cumartesi 09:05
Küba'daki petrol rafinerisinde yangın! Yaralanma ya da can kaybı yok
Petrol krizi ile karşı karşıya olan Küba, korkutan bir yangına sahne oldu. Yerel basında yer alan haberlere göre, başkent Havana'da bulunan ve ülkenin en büyük ikinci petrol rafinerisi olan Nico Lopez'deki bir depoda henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, rafineriden yükselen dumanlar kilometrelerce uzakta görüldü.

YARALANMA YA DA CAN KAYBI YAŞANMADI

Küba Enerji ve Maden Bakanlığı, yangının yapılan müdahale sonunda söndürüldüğünü ve olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yangının çevreye yayılmadığı ve herhangi bir yaralanma ya da can kaybına yol açmadığı belirtilen açıklamada, "Yangının kontrol altına alınmasının ardından Nico Lopez Rafinerisi normal işleyişine devam etmektedir" denildi.

Popüler Haberler
