Küba'dan ABD'ye uyarı: Öngörülemez sonuçlara yol açar

Küba, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Venezuela hükümetini "şiddet yoluyla devirmeye" çalıştığını öne sürerek, söz konusu girişimin "öngörülemez sonuçlara yol açabileceğini" ileri sürdü.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı video mesajda, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"ABD'nin bölgede sergilediği saldırgan askeri varlık, Latin Amerika ve Karayipler'in tamamı için bir tehdittir." ifadelerini kullanan Parrilla, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun teşvikiyle belirlenen hedefin, "askeri güç kullanılarak Venezuela hükümetinin şiddet yoluyla devrilmesi" olduğunu öne sürdü.

Parrilla, söz konusu girişimin "öngörülemez sonuçlara yol açabilecek son derece tehlikeli ve sorumsuz bir eylem" olduğu değerlendirmesi yaptı.

Bölgede tırmanan askeri gerilimin uluslararası suç teşkil edeceğini belirten Parrilla, bunun uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın açık ihlali olduğunu vurguladı.

Parrilla, ABD'ye söz konusu eylemleri durdurma çağrısı yaptı.

ABD, Maduro ve üst düzey Venezuelalı yetkililerin yönettiğini iddia ettiği Cartel de los Soles suç örgütünü Yabancı Terörist Örgütler (FTÖ) listesine almıştı.

Venezuela, ABD'nin bu adımını, ülkeye müdahale etmek için bahane oluşturma girişimi olarak nitelendirmişti.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.