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Dünya

Kubilius'tan AB'ye ''öfkeli boşanma'' uyarısı: Buna hazır mıyız?

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun savunma ve uzaydan sorumlu üyesi Andrius Kubilius, Rus tehdidine karşı Avrupa'nın kendi savunma gücünü inşa etmesi gerektiğini belirtti. 'Rusya savaşta test edilmiş milyonlarca İHA'ya sahip. Peki biz buna hazır mıyız?' diye soran Kubilius, Avrupa'ya kendi savunmasını kurması için uyarıda bulundu. İşte detaylar...

AA29 Mayıs 2025 Perşembe 14:22 - Güncelleme:
Kubilius'tan AB'ye ''öfkeli boşanma'' uyarısı: Buna hazır mıyız?
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun savunma ve uzaydan sorumlu üyesi Andrius Kubilius, ABD'nin Avrupa'ya "ihanet edeceğinden şikayette bulunmak yerine" kıtadaki Amerikan savunma kaynaklarının yerini doldurmak amacıyla harekete geçmeleri ve Washington'la "öfkeli boşanmadan" kaçınmak için hazırlık yapmaları gerektiğini söyledi.

Kubilius, Almanya'nın Aachen kentinde düzenlenen Charlemagne Ödülü Forumu'nda yaptığı konuşmada, ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığını azaltma ihtimali konusunda değerlendirmelerde bulundu.

"BUNU YAPMAYA HAZIR OLMALIYIZ"

Gelecek 10 yılda Avrupa'nın savunma konusunda kendi ayaklarının üzerinde durması gerektiğinin kaçınılmaz olduğuna işaret eden Kubilius, "Çünkü Amerikalılar, Avrupa'dan giderek daha fazla çekilecek. Avrupa'yı sadece Avrupalılar tarafından savunmak kolay olmayacak ancak bunu yapmaya hazır olmalıyız." diye konuştu.

Avrupa'da Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sürmesi, Rus saldırganlığının artması ve ABD'nin Avrupa'dan çekilmesinin hızlanması nedeniyle muhteşem bir fırtınayla karşı karşıya bulunduklarını ifade eden Kubilius, "ABD'nin Avrupa'dan çekileceği yeni bir gerçek ve bu, NATO'dan çekilecekleri anlamına gelmiyor. Çin'in yükselen askeri gücü, ABD'nin dikkatini giderek daha fazla Hint-Pasifik bölgesine kaydırmaya itecek ve ABD'nin Avrupa'daki varlığını azaltacak." görüşünü paylaştı.

- "BUNA HAZIR MIYIZ?"

Kubilius, Rusya'nın NATO ya da AB üyesi bir ülkeye saldırması durumunda milyonlarca insansız hava aracı bulunan, savaşta test edilmiş Rus ordusuyla karşılaşacaklarına dikkati çekerek "Buna hazır mıyız? Hiç sanmıyorum." dedi.

Avrupa'nın yeni silahlar geliştirerek ya da tedarik ederek hazırlanması gerektiğini ve bunun için yeterli mali kaynağa ihtiyaç olduğunu kaydeden Kubilius, ABD'nin Avrupa'ya "ihanet edeceğinden şikayette bulunmak yerine" kıtadaki Amerikan savunma kaynaklarının yerini doldurmak amacıyla harekete geçmeleri ve Washington'la "öfkeli boşanmadan" kaçınmak için hazırlık yapmaları gerektiğini söyledi.

Kubilius, NATO'nun 23-25 Haziran'da Lahey'de düzenlenecek zirvesinde muhtemelen üye ülkelerden askeri kabiliyet hedeflerini yüzde 30 artırmalarını talep edeceğini, ülkelerin mevcut hedeflere ulaşma konusunda geride olduklarını dile getirdi.

Avrupa'nın özellikle uzay istihbarat verileri, komuta ve kontrol merkezleri alanlarında hala büyük ölçüde ABD kaynaklarına bağımlı olduğuna dikkati çeken Kubilius, bu alanlarda gecikmeden atılım yapmaları gerektiğini vurguladı.

Kubilius, bu tür atılımların pahalıya mal olacağını belirterek savaş çalışmaları konusunda önde gelen düşünce kuruluşu Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsünün, ABD'nin NATO'nun kolektif savunmasına katkısını ikame etmenin Avrupalı müttefiklere maliyetinin 1 trilyon dolara kadar çıkabileceğini tahmin ettiğini sözlerine ekledi.

  • Andrius Kubilius
  • Avrupa savunma gücü
  • Rus tehdidi

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