Küçük çocuk o ülkedeki durumu gözler önüne serdi: Açlıktan kurbağa yiyoruz

star.com.tr 20 Nisan 2020 Pazartesi 11:05 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 11:06

Hindistan'da ilk yeni tip koronavirüs ( Corona virus / Covid-19 ) vakasının tespitinin ardından, ülkede geniş çaplı tedbirleri kapsayan kararları, 25 Mart'ta yürürlüğe soktu.



21 günlük ulusal tecrit kararları sırasında Hindistan Hükümeti, 1,353 milyar nüfusa 6 milyar dolarlık gıda yardımı ve maddi olarak sıkıntı çekenlere 5 milyar dolarlık para transferi gerçekleştireceğini açıkladı.

Ancak, sosyal medyada viral hale gelen bir videoda, insanların çektiği sıkıntı gözler önüne serildi. Bihar eyaletinin Jehanabad bölgesindeki bir çocuk bir gazeteciye yiyecek olmadığı ve aç oldukları için kurbağa yediklerini söyledi.

Abhishek Kumar adlı çocuk küçük çocuk, 'Bugün kurbağa yiyeceğiz çünkü her şey hükümet tarafından kapatıldığı için evde pirinç ya da başka bir şey yok. Böyle bir durumda nasıl kazanacağız? Bunu yiyeceğiz.' dedi.

O konuşurken, yanında duran arkadaşı kameraların karşısında yeni yakaladığı kurbağanın derisini soymaya çalıştı.

Küçük çocuk, normalde okula gittiğini ama karantina nedeniyle okulların da kapalı olduğunu söylüyor.

24 Mart'ta Başbakan Narendra Modi, virüsün yayılmasını engellemek için toplu taşıma da dahil, toplanma gerektiren tüm kurum ve iş yerlerini kapattı.

Kısa bir süre sonra, binlerce göçmen işçi başkent Delhi'den kaçtı ve gelir olmadan diğer eyaletlerdeki evlerine ulaşmak için yüzlerce kilometre yürüdü.

Yaygın eleştiriler ve kamuoyunun patlamasıyla birlikte hükümet, her bir bireye önümüzdeki üç ay boyunca 5 kilogram pirinç / buğday ve aile başına bir kilogram bakliyat sağlayacağını açıkladı.

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