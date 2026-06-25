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Dünya

Küçük uçak düştü: Kaza anı ortaya çıktı

ABD'nin Alaska eyaletinde küçük yolcu uçağının düştüğü kazadan kurtulan bir kişi, kaza anını ve olayın ardından yaşanan kurtarma anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

AA25 Haziran 2026 Perşembe 07:32 - Güncelleme:
Küçük uçak düştü: Kaza anı ortaya çıktı
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Alaska'da düşen uçakta bulunan yolculardan Brett Fillipi, sosyal medya hesabından kaza anı ile kurtarma çalışmalarına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Toplam 9 yolcu ve 1 pilotun bulunduğu "Cessna 208B Grand Caravan" tipi küçük yolcu uçağının eyaletin Coldfoot bölgesi yakınlarında düştüğünü aktaran Fillipi, "Yaklaşık 20 dakikadır havadaydık. Daha sonra uçaktan yüksek bir ses geldi. Pilotumuz sesi dinledi ve uçakta bir sorun olduğunu anladı." ifadesini kullandı.

Motorun güç kaybetmeye başlamasıyla uçağın şiddetle sarsıldığını anlatan Fillipi, pilotun acil iniş yapmaları gerektiğini söylediğini ve yolculardan emniyet kemerlerini sıkıca bağlamalarını istediğini kaydetti.

Fillipi paylaşımında, "Çarpmadan hemen önce kayıt almaya karar verdim. Uçağımız Coldfoot'un kuzeybatısına düştü." ifadesine yer verdi.

Kazadan yaklaşık iki saat sonra bölgeye bir helikopterin indiğini belirten Fillipi, helikopterin yolcu ve mürettebatı tahliye ederek güvenli şekilde Coldfoot'a ulaştırdığını ifade etti.

Paylaşımında kurtarma çalışmalarına katılanlara teşekkür eden Fillipi, yaşananların insanlığın dayanışma ruhunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

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