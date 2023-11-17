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Dünya

Kuçumbas: Yunan gençliği Filistin halkını destekliyor

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) lideri Dimitris Kuçumbas, Yunan gençliğinin, İsrail'e karşı Filistin halkını desteklediğini söyledi.

AA17 Kasım 2023 Cuma 20:35 - Güncelleme:
Kuçumbas: Yunan gençliği Filistin halkını destekliyor
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Yunanistan'da Albaylar Cuntasına karşı başlatılan öğrenci ayaklanmasının 50. yılı dolayısıyla düzenlenen anma yürüyüşü öncesinde konuşan Kuçumbas, bu ayaklanmanın, bugün işçilerin, serbest meslek sahiplerinin ve bilim insanlarının, pahalılığa ve yüksek vergilere karşı mücadelesi için de ilham verici olduğunu belirtti.

Kuçumbas, 1973'te halkın "ABD dışarı, ABD üslerine hayır" diye sloganlar attığını hatırlatarak, "Bugün de Yunan halkı ve gençliği, Filistin topraklarını işgal eden, sivilleri öldüren, Yunan hükümetinin desteklediği katil İsrail devletine karşı Filistin halkını desteklemektedir." dedi.

KKE, hazirandaki genel seçimlerde yüzde 7,69 oyla, 300 sandalyeli mecliste 21 milletvekiliyle temsil hakkı kazanmıştı.

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