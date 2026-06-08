Filistin topraklarını işgal ederek Gazze'de on binlerce masum sivili, kadını ve çocuğu katlederek soykırım suçu işleyen İsrail yönetiminin Savunma Bakanı İsrael Katz, haddini aşan yeni bir skandala imza attı.

TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALMAYA KALKTI

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Katz Türkiye'yi, Başkan Erdoğan'ı ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi hedef almaya kalktı.

Türkiye'nin Kudüs konusundaki dik duruşundan duyduğu rahatsızlığı gizleyemeyen İsrailli Bakan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin dile getirdiği Kudüs duasına atıfta bulunarak şu iddialarda bulundu:

"Kudüs'ü yönetmeyi hayal eden ve tehditler savuran Türkiye İçişleri Bakanı'na şunu söylüyorum: Kudüs, Konstantinopolis değildir ve İsrail Devleti de çökmekte olan bir Haçlı İmparatorluğu değildir."

OSMANLI HAZIMSIZLIĞI

Açıklamasında Kudüs üzerindeki işgal politikasını savunmaya yeltenen ve doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Katz, küstah sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsrail, her türlü tehdide karşı kendini savunma kapasitesini kanıtlamış güçlü ve kararlı bir devlettir. Kudüs, 3.000 yıldır Yahudi halkının başkentidir ve sonsuza dek İsrail'in başkenti olmaya devam edecektir. Siz ve Erdoğan'ın hayalini kurduğu Osmanlı İmparatorluğu ise çökmüştür ve bir daha asla geri dönmeyecektir."

Siyonist bakan Katz

ATATÜRK'Ü KİRLİ SİYASETİNE ALET ETTİ

Gazze'deki katliamların gölgesinde Türkiye'nin iç siyasi dinamikleri üzerinden ucuz bir algı oluşturmaya çalışan Katz, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını da açıklamasına dahil ederek "Ne yazık ki, Türkiye'yi modern bir devlete dönüştürmek için çalışan Atatürk'ün mirasından hiçbir ders çıkarmadınız; aksine, Türkiye'yi yeniden karanlık ve geri kalmış bir döneme sürüklemek için çalışıyorsunuz." dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi

BAKAN ÇİFTÇİ NE DEMİŞTİ?

İsrail sömürgeci yönetiminde büyük bir paniğe ve rahatsızlığa yol açan süreç, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin geçmişte yaptığı bir açıklamayla başlamıştı. Çiftçi, "Çorum'da beş yıl görev yaptıktan sonra Erzurum'a tayin oldum. O yıllarda Cenab-ı Hak'tan içten içe bir niyazım vardı. Rabb'im bana bir gün de olsa Kudüs Valiliğini nasip et diye dua ediyordum. O günleri göreceğimize bütün kalbimle inanıyorum. İnancımı da sürdürüyorum" ifadelerini kullanmıştı.