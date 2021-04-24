Kudüs işgalcilere direniyor, Filistin ayakta!

24 Nisan 2021 Cumartesi 05:53 - Güncelleme: 24 Nisan 2021 Cumartesi 05:57

Teravih namazı sonrası söz konusu alanda oturmalarına izin verilmemesi nedeniyle Filistinliler, ramazanın ilk gününde itibaren teravih namazı sonrası Şam Kapısı'nda toplanıyor, İsrail polisi de günlerdir onlara müdahale ediyor.



Günlerdir artarak devam eden gerilim, bu gece polisin tekrar saldırmasıyla had safhaya ulaştı.

İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te teravih namazı sonrası Filistinlilere ses bombası ve atlı müdahalesinde yaralananların sayısı 20'ye yükseldi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresindeki polis müdahalesinde 20 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, 4 kişinin hastaneye kaldırıldığına vurgu yapılırken, İsrail polisinin Filistin Kızılayına bağlı sağlık ekiplerinin yaralılara ulaşmasına engel olduğu ve bir ilk yardım görevlisinin gözaltına alındığına dikkat çekildi

Kudüs'te gençler, İsrail'in her tarafı izlemek için taktığı gücenlik kameralarını söktü, bariyerler kurup İsrail güçlerine direndi.

Öte yandan başta Gazze olmak üzere, Filistin'in dört bir yanında, Kudüs'teki direnişçilere destek yürüyüşü düzenleniyor.

İsrail polisinin 22 Nisan'daki müdahalesinde 105 Filistinli yaralanmıştı.



İSRAİL TANKLARI GAZZE'Yİ VURDU

Gazze'den İsrail'e 3 roket atıldığının duyurulmasının ardından İsrail-Gazze sınırında konuşlanmış durumdaki tanklar, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait gözetleme noktalarını hedef aldı. Saldırıda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

İsrail ordusunun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise Hamas'a ait bir askeri noktanın tanklarla vurulduğu belirtildi.

İsrail ordusu daha sonra yaptığı başka bir açıklamada da Gazze'den İsrail'e yeniden çok sayıda roket mermisinin atıldığını duyurdu.

Gazze'den atılan roketlerin sorumluluğunu üstlenen olmadı.

İsrail'den daha önce yapılan açıklamada, Gazze'den atılan 3 roketten birinin demir kubbe hava savunma sistemi tarafından imha edildiği, diğer ikisinin Gazze-İsrail sınır şeridi yakınlarına düştüğü ifade edilmişti.

DİRENİŞ GRUPLARI: İŞGALCİLER BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEK

Filistin direniş gruplarının askeri kanatlarını bünyesinde barındıran Direniş Grupları Ortak Odası, günlerdir devam eden arbedelerle ilgili tarafından yazılı açıklama yaptı.

Direniş gruplarının açıklamasında, "İsrail liderlerini yanlış hesap yapmamaları konusunda uyarıyoruz. Başkentimiz (Kudüs), orada yaşayan halk ve kutsal mekanlarımız kırmızı çizgimizdir. Düşman, bunlara yönelik eylemlerin yansımalarının büyük olacağını ve bunun bedelini ağır ödeyeceğini bilsin." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'in eylemlerinden geri adım atması için direniş gruplarının kararlı bir duruş sergileyeceği kaydedildi.