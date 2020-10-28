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Dünya

Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi Patriği: İslam dinine yapılan hakaret diğer dinlere yapılmıştır

Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi Patriği 3. Theophilos, 'İslam dinine yönelik yapılan hakaretleri diğer tek tanrılı dinlere yapılmışcasına kınamaktadır.' dedi.

AA28 Ekim 2020 Çarşamba 14:11 - Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 14:42
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Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Patrik Theophilos'un İslam'a ve Hazreti Muhammed'e yönelik yapılan hakaretleri kınayarak, "Fransa'daki gelişmelerin kutuplaşmaya neden olabileceği" uyarısında bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Medeniyetler arası diyalog, farklı dinler ve ideolojiler arasındaki fikri ve itikadi ayrılığı azaltacak tek dildir." ifadelerine yer verildi.

İslam'ın tek tanrılı bir din olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Patrik Theophilos, İslam dinine yönelik yapılan hakaretleri diğer tek tanrılı dinlere yapılmışcasına kınamaktadır." şeklinde konuştu.

Fransa'nın Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde geçen hafta, başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.

Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayımlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

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