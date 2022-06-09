Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi: Yahudi dernek mülklerimizi hukuka aykırı şekilde ele geçirdi

İsrail Yüksek Mahkemesinde, Ateret Cohanim Derneğinin Doğu Kudüs'ün Bab el-Halil bölgesinde bulunan Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi'nin mülkünü ele geçirmesine ilişkin 2017'de görülen davanın temyiz duruşması yapıldı.

Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi, Ateret Cohanim Derneği lehine verilen karara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bu karar, patrikhanenin son 17 yıldır verdiği yargı mücadelesine rağmen alınmıştır. Yerleşimci dernek ve destekçilerinin, Ortodoks mülkiyetinde bulunan Kudüs'te İslam ve Hristiyan mevcudiyetinin en önemli noktalarından birisini hukuka ve akla aykırı yollarla ele geçirmesi adalete aykırıdır." ifadeleri kullanıldı.

Patrikhane, Yahudi yerleşimcilerin kendilerine ait mülkleri ele geçirmesini önlemek için medya, hukuk ve diplomasi dahil çeşitli alanlarda girişimlerde bulunduklarına ancak "Siyonist derneklerin baskıları nedeniyle başarıya ulaşamadıklarına" dikkati çekti.

Kudüs'teki Rum Ortodoks Patrikhanesine ait olan ve Hristiyan hacılar için kullanılan Petra Oteli'nin bir kısmı 27 Mart akşamı Yahudi yerleşimciler tarafından ele geçirilmişti.

Fanatik Yahudiler tarafından yönetilen Ateret Cohanim Derneği, Doğu Kudüs'te Filistinlilerin nesillerdir yaşadığı evlerin Yahudilere ait olduğunu iddia ederek, sık sık Filistinlileri mahkemeye veriyor.

İsrail mahkemeleri ise genellikle Ateret Cohanim lehinde karar vererek, işgali ve yasa dışı yerleşimi meşrulaştırıyor.