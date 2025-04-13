Kudüs Rum Patrikhanesi'nden Siyonist İsrail'e sert tepki: Yaşamın kutsallığına saldırı

Kudüs Rum Patrikhanesinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sağlık tesislerini özellikle hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, "İsrail işgalinin, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne saldırısı, Mesih'in toprağında yaşamın kutsallığına yönelik açık bir saldırıdır." ifadesi kullanıldı.

Gazze'deki sağlık tesislerinin altyapısının kasten hedef alındığına işaret edilen açıklamada, İsrail'in bu saldırılarla aynı zamanda "insani değerlerin özünü de hedef aldığı" kaydedildi.

El-Ehli Baptist Hastanesi'nin Gazze'de kalan son tedavi merkezlerinden biri olduğuna işaret edilen açıklamada, İsrail'in sağlık tesislerini yok etmekle "merhametin kapsamlı biçimde yok edildiği" vurgulandı.

İsrail ordusu, Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne hava saldırısı düzenlemişti.

Hava saldırısında El-Ehli Baptist Hastanesi'ndeki cerrahi operasyon binası ve yoğun bakım hastaları için kurulan tıbbi oksijen üretim istasyonu da vurulmuştu.

Tahliye sırasında yaralı bir Filistinli çocuk hayatını kaybetmişti.

Saldırlar nedeniyle çok sayıda hasta ve yaralı, hastanenin dışında sokaklarda yatıyor.

Zor şartlarda dışarıya taşınan hasta ve yaralılar arasında durumu kritik olan onlarca kişi bulunuyor.