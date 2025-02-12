Kudüs Seriyyeleri'nden 'esir' açıklaması: Netanyahu'nun eylemlerine bağlı

Kudüs Seriyyeleri Sözcüsü Ebu Hamza, yaptığı açıklamada, "Direnişin elindeki esirlerin kaderi, olumlu ya da olumsuz olsun, Netanyahu'nun davranışlarına bağlıdır. Burada, düşman ateşkese bağlı kaldığı sürece, bizim de ateşkes anlaşmasının tüm yönlerine bağlı olduğumuz kuralını vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Ebu Hamza, Gazze halkına karşı sorumluluklarını yerine getirememekten ve ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam etmekten İsrail'i sorumlu tuttuklarını belirterek, Filistin direniş hareketlerinin üzerine düşeni yaptığını vurguladı.

Hamas: ABD ile İsrail'in tehditlerine boyun eğmeyeceğiz İsrailli esirlerin serbest bırakılmalarının ancak esir değişim anlaşmasına bağlı olduğuna dikkati çeken Ebu Hamza, "Aksa Tufanı'nın başlangıcından bu yana yaşanan olaylar ve gerçekler, esirlerin kurtarılması ve istikrarın yeniden sağlanmasının tek çözümünün bir takas anlaşması olduğunu kanıtlamıştır." dedi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde de 10 Şubat'ta yaptığı açıklamada, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını bildirmişti.

Hamas'ın yaptığı açıklamada da askıya alma kararının esir takasından 5 gün önce duyurulduğu, böylece arabulucu ülkelere İsrail'e ateşkes maddelerine bağlı kalmasını sağlayacak baskıyı kurma fırsatı verildiği belirtilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, "Eğer Hamas esirlerimizi cumartesi öğleye kadar serbest bırakmazsa, ateşkes sona erecek ve İsrail şiddetli saldırılarına yeniden başlayacak ve Hamas sonunda yenilene kadar devam edecek." ifadelerini kullanmıştı.