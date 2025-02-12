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Dünya

Kudüs Seriyyeleri'nden 'esir' açıklaması: Netanyahu'nun eylemlerine bağlı

Filistin İslami Cihat Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin kaderinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eylemlerine bağlı olduğunu ve serbest bırakılmalarının tek yolunun esir değişim anlaşması olacağını duyurdu.

AA12 Şubat 2025 Çarşamba 20:41 - Güncelleme:
Kudüs Seriyyeleri'nden 'esir' açıklaması: Netanyahu'nun eylemlerine bağlı
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Kudüs Seriyyeleri Sözcüsü Ebu Hamza, yaptığı açıklamada, "Direnişin elindeki esirlerin kaderi, olumlu ya da olumsuz olsun, Netanyahu'nun davranışlarına bağlıdır. Burada, düşman ateşkese bağlı kaldığı sürece, bizim de ateşkes anlaşmasının tüm yönlerine bağlı olduğumuz kuralını vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Ebu Hamza, Gazze halkına karşı sorumluluklarını yerine getirememekten ve ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam etmekten İsrail'i sorumlu tuttuklarını belirterek, Filistin direniş hareketlerinin üzerine düşeni yaptığını vurguladı.

Hamas: ABD ile İsrail'in tehditlerine boyun eğmeyeceğiz

İsrailli esirlerin serbest bırakılmalarının ancak esir değişim anlaşmasına bağlı olduğuna dikkati çeken Ebu Hamza, "Aksa Tufanı'nın başlangıcından bu yana yaşanan olaylar ve gerçekler, esirlerin kurtarılması ve istikrarın yeniden sağlanmasının tek çözümünün bir takas anlaşması olduğunu kanıtlamıştır." dedi.

ESİR TAKASI ASKIYA ALINMIŞTI

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde de 10 Şubat'ta yaptığı açıklamada, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını bildirmişti.

Hamas'ın yaptığı açıklamada da askıya alma kararının esir takasından 5 gün önce duyurulduğu, böylece arabulucu ülkelere İsrail'e ateşkes maddelerine bağlı kalmasını sağlayacak baskıyı kurma fırsatı verildiği belirtilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, "Eğer Hamas esirlerimizi cumartesi öğleye kadar serbest bırakmazsa, ateşkes sona erecek ve İsrail şiddetli saldırılarına yeniden başlayacak ve Hamas sonunda yenilene kadar devam edecek." ifadelerini kullanmıştı.

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