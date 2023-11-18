Kudüs Seriyyeleri'nden İsrail'e darbe

Kudüs Seriyyeleri, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi çevresindeki Kissufim yerleşim birimindeki düzlük alanda yer alan İsrail güçlerine ait birliklerin havan toplarıyla hedef alındığı kaydedildi.

Gazze kentinin güneybatısındaki Tel el-Hava ve Es-Sabra'da İsrail ordusuna ait 7 askeri aracın vurulduğu belirtilen açıklamada ayrıca gece saatlerindeki çatışmalarda Beyt Hanun ve Beyt Lahiya'nın batısında İsrail güçlerine ait 2 tank ve bir buldozerin kullanılmaz hale getirildiği ifade edildi.

İsrail ordusundan ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.