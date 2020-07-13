Kudüs ulemasından İsrail'e 'Rahmet Kapısı' tepkisi: Harem-i Şerif'in bir zerresi dahi tavize açık değildir

AA 13 Temmuz 2020 Pazartesi 16:49 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 16:59

Kudüs Vakıflar, İslam Mukaddesatı ve İşleri Konseyi, Yüksek İslam Heyeti, Filistin Fetva Kurulu ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, İsrail makamlarının Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı’nı kapatma kararına ilişkin ortak açıklama yayımladı.



Açıklamada, İsrail polisinin, Kudüs İslami Vakıflar İdaresine mahkemenin kapatma kararını tebliğ ettiği belirtilerek, "Rahmet Kapısı Mescidi, ilahi bir kararla sadece Müslümanların olan Mescid-i Aksa’nın ayrılmaz bir parçasıdır. Harem-i Şerif’in bir zerresi dahi tartışmaya, pazarlığa veya tavize açık değildir." ifadeleri kullanıldı.



Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin, Yüksek İslam Heyeti’nin Haziran 1967'de aldığı karar uyarınca "işgal devletinin" mahkemelerini tanımadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mübarek Mescid-i Aksa, işgal devletinin mahkemelerinin yetki çerçevesine giremeyecek kadar yüce bir makamdır, siyasi kararlara da tabi olamaz. İsrail’in kararları; ibadet özgürlüğüne, uluslararası hukuk ve örfe de aykırıdır. Müslümanlar işgal devletinin bu kararlarını ne onaylıyor ne de tanıyor. Dolayısıyla bu karara da bağlı olmazlar."

Açıklamada ayrıca, İsrail’in Mescid-i Aksa’nın yapısına herhangi bir şekilde dokunması durumunda sonuçlarına da katlanacağı uyarısı yapıldı.



Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşması uyarınca Ürdün Vakıflar, Mukaddesat ve İslami İşler Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar Konseyinin himayesinde bulunuyor.



- RAHMET KAPISI



Mescid-i Aksa'nın en görkemli kapılarından biri olan ve dış tarafı duvarla örülü Rahmet Kapısı'nın iç tarafına, 2003 yılına kadar Harem-i Şerif'in avlusunda bulunan bir bölümden geçilerek girilebiliyordu.



Ancak İsrail polisi, Rahmet Kapısı'na girilen bölümü, 2003'te terörist olarak nitelediği "Filistinli illegal bir kurumun çalışmalar yürüttüğü" iddiasıyla kapatmıştı.



İsrail polisinin 2003'ten bu yana kapalı tuttuğu Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıya 17 Şubat'ta zincir vurması, Filistinliler tarafından "provokatif bir adım" şeklinde değerlendirilmiş ve halkın büyük tepkisine neden olmuştu.



Rahmet Kapısı'nın 22 Şubat'ta Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb tarafından açılmasının ardından Filistinliler 16 yıl aradan sonra ilk kez burada namaz kılmıştı.