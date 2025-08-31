Kudüs Valiliği kaçak kazıları duyurdu... ''İslami eserler tahrip ediyor''

Kudüs Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, soykırımcı İsrail'in Mescid-i Aksa'nın altında kazılar yaptığına ilişkin ortaya çıkan görüntülere vurgu yapılarak, "Ortaya çıkan görüntüler, İsrail işgal güçlerinin Mescid-i Aksa'nın altında yaptığı yasadışı kazı ve yıkımı ortaya çıkarmıştır." ifadelerine yer verildi.

Soykırımcı İsrail tarafından yapılan kazılarda Emevi dönemine (661-750) ait eserlerin "kasıtlı olarak hedef alındığı" dile getirilen açıklamada, bölgenin Müslümanlara ait olduğunun kanıtlandığı aktarıldı.

Açıklamada, "İsrailli yetkililer, Mescid-i Aksa'nın tarihi kimliğini yok etmek ve iddia edilen tapınak için gerçekleri çarpıtmak amacıyla bu İslami arkeolojik yapıları yok etmeye çalışıyor." denildi.

Mescid-i Aksa'nın "tarihiyle ve eserleriyle İslam aleminin kimliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunun" altı çizilen açıklamada, "bunun silinmesi veya tahrif edilmesi mümkün değildir" değerlendirmesine yer verildi.

Kazıların "uluslararası denetim olmadan yapıldığı" ve "Mescid-i Aksa'nın tarihi temellerinin riske atıldığı" belirtilen açıklamada, "tarihi eserlerin yok edilme riskiyle karşı karşıya olduğu" uyarısı yapıldı.

Kudüs Valiliği, uluslararası toplum, UNESCO ve Birleşmiş Milletler'e "ihlallerin durdurulması ve İsrail'in suçlarından sorumlu tutulması için derhal müdahale edilmesi" çağrısında bulundu.

MESCİD-İ AKSA'YA YÖNELİK İHLALLER ARTTI

Soykırımcı İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım ikinci yılına yaklaşırken, fanatik Yahudilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskınları son dönemde giderek arttı.

Soykırımcı Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyonda kritik görevlere gelen aşırı sağcı bakanlar, Mescid-i Aksa'da "Yahudilerin ibadet etmesi ve Mescid-i Aksa'nın yerine bir Yahudi tapınağı inşa edilmesi gerektiğini" açıktan dile getiriyor.

Soykırımcı İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Mescid-i Aksa'nın yerine "tapınak inşa edilmesini arzu ettiğini, bütçesini kendisinin karşılayacağını" ileri sürmüştü.

Yahudi Gücü'nden aşırı sağcı Milletvekili Zvi Sukkot da Aksa'da İsrail bayrağı açarak dolaştığı görüntüleri paylaşmış, "Mescid-i Aksa bizim elimizde." ifadesini kullanmıştı.