Dünya

Kudüs'te gerilim tırmanıyor: İsrail'den UNRWA hamlesi

İsrail hükümeti, faaliyetlerini yasaklayarak yıktığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Doğu Kudüs'teki merkezinin bulunduğu araziye Savunma Bakanlığı yerleşkesi inşa etme kararını onayladı.

AA17 Mayıs 2026 Pazar 16:04 - Güncelleme:
Savunma Bakanlığı ve İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesinden yapılan ortak açıklamada, yıkılan UNRWA merkezinin bulunduğu araziye yapılacak yeni Savunma Bakanlığı yerleşkesinde askerlik şubesi, ordu müzesi ve bakanlık ofisinin olacağı bildirildi.

UNRWA'ya ait 36 dönümlük arazi üzerine Savunma Bakanlığı yerleşkesi inşa etme planına ilişkin açıklamada, İsrail'e ait "savunma kurumlarının bölgedeki varlığının güçlendirilmesinin" hedeflendiği ileri sürüldü.

Savunma Bakanı Yisrael Katz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, UNRWA yerleşkesinin kalıntıları üzerine askeri kompleks kurma kararı alarak "tüm düşmanlara açık bir mesaj" verdiklerini öne sürdü.

İsrail Meclisi, Ekim 2024'te bazı UNRWA çalışanlarının 7 Ekim 2023 olaylarına karıştığı iddiasıyla Ajansın İsrail ve işgal altındaki Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini yasaklayan düzenlemeyi kesinleştirmişti.

Tel Aviv yönetiminin, UNRWA'nın yasaklanması kararı 30 Ocak 2025'te yürürlüğe girmiş, BM çalışanları Doğu Kudüs'ü terk etmişti.

İsrail güçleri, UNRWA'nın Doğu Kudüs'te bulunan merkezini 20 Ocak 2026'da yıkmaya başlamıştı.

UNRWA'nın faaliyetinin sona ermesi, Filistin topraklarındaki yaklaşık 2,5 milyon mültecinin hayatını olumsuz etkiliyor.

