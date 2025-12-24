İSTANBUL 14°C / 10°C
Dünya

Kudüs'te hukuk ve statü hiçe sayılıyor: İşgalci İsraillilerden Mescid-i Aksa'ya yeni baskın

İşgal altındaki Kudüs'te tansiyon yükseliyor. Filistin topraklarını gasbeden 109 İsrailli, İsrail polisinin korumasında Mescid-i Aksa'ya girerek provokatif ritüeller gerçekleştirdi.

24 Aralık 2025 Çarşamba 18:21
Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden Anadolu Ajansı muhabirine yapılan açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden 109 İsraillinin sabah ve öğleden sonra iki grup halinde Aksa'ya baskın düzenlediği bildirildi.

İsraillilerin, gruplar halinde ve İsrail polisinin koruması altında Aksa'nın batı duvarındaki Meğaribe Kapısı'ndan baskın düzenlediği, cami avlusunda dini ritüeller gerçekleştirdiği aktarıldı.

İsrail polisi 2003 yılından bu yana Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin karşı çıkmasına rağmen Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine izin veriyor.

Filistinliler, İsrail'in Mescid-i Aksa da dahil olmak üzere Doğu Kudüs'ü Yahudileştirme, Arap ve İslami kimliğini yok etmeye yönelik ihlallerini yoğunlaştırdığını belirtiyor.

